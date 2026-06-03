Cepeda analiza choque ante Portugal: Aclara que "somos los peores de Sudamérica" y que quiere la camiseta de Cristiano Ronaldo

03 jun. 2026 - 13:01 hrs.

El amistoso en Oeira marcará el reencuentro de la Selección Chilena con la Portugal de Cristiano Ronaldo tras casi diez años. Ambos combinados se enfrentaron en las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 con un histórico triunfo de la Roja mediante lanzamientos penales.

Sin embargo, al encuentro de este sábado los elencos llegan con distintas realidades. Es que mientras los lusos son candidatos a ganar el Mundial 2026, el Equipo de Todos vive uno de sus peores momentos históricos, fuera de la cita planetaria y como el último de Sudamérica.

"Somos la peor selección"

Eso bien lo sabe el delantero Lucas Cepeda, quien reconoció: "Hay que ser realista, somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adulto, como gente grande que somos. Ir para adelante para salir de esta situación (...) Queremos levantar esta selección, quedar en la historia, que te reconozcan en la calle es gratificante y se siente lindo por dentro".

De todas formas, el exatacante de Colo Colo dijo esperar cambiar el presente de la Roja: "Que nos apoyen, confíen, porque queremos quedar en la historia con humildad y trabajo, paso a paso. Hay que ir de la mejor manera. La gente siempre está, nos apoya. Aunque nos maten, es parte del trabajo. La gente se va a ilusionar si estamos bien, que crean en nosotros".

Aton

Sobre su presente en el Elche de España, sostuvo: "Fueron cuatro meses muy buenos, muy lindos, una experiencia nueva. Estuve a la altura, aunque no jugué mucho. Que la gente de Elche me apoye, daré todo por el club. Quiero dejar mi huella, mi sello, ahora quiero jugar todo, ganarme el puesto, ser titular. No jugué por distintas circunstancias, pero me entregaré al ciento por ciento para tener buenos resultados".

La admiración de Cepeda por Cristiano Ronaldo

Por último, Cepeda no escondió su admiración por Cristiano Ronaldo y manifestó su deseo de poder cambiar camiseta con él:

"A Cristiano uno lo veía desde chico. Hace ocho o diez años me despertaba a verlo cuando empezaba la Premier League. Verlo ahí era increíble. Es un sueño enfrentarlo, estar al lado de él. Ojalá pueda hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener un recuerdo, creo que será su último Mundial, últimos partidos. Pero hay que enfocarse en un buen resultado".

"La verdad que motiva mucho enfrentarlo, es el sueño de todos. Mirarlo, interactuar alguna palabra. Pero estamos en ámbito de trabajo, hay que enfrentarlo de igual a igual, con respeto por su carrera", sentenció sobre CR7.

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