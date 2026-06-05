Jean Beausejour por sobre Alexis y Vidal: DT de Portugal lo eligió como el mejor futbolista chileno de la historia

05 jun. 2026 - 16:04 hrs.

La Selección Chilena enfrentará este sábado a Portugal en un amistoso correspondiente a la fecha FIFA de junio, pero en la previa del encuentro una inesperada declaración del técnico del combinado luso, Roberto Martínez, se tomó la atención de los hinchas nacionales.

Durante la conferencia de prensa realizada este viernes en Oeiras, Lisboa, el entrenador fue consultado sobre quién considera el mejor futbolista chileno de la historia. Pese a la presencia de nombres como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Iván Zamorano, Marcelo Salas o Elías Figueroa en ese debate, el seleccionador portugués sorprendió con su respuesta.

Martínez eligió a Jean Beausejour, exseleccionado nacional al que dirigió durante su etapa en el Wigan Athletic de Inglaterra y con quien mantiene un especial vínculo profesional.

Martínez explica por qué eligió a Jean Beausejour

"Para mí, hablar del fútbol chileno es hablar de Beausejour. Un jugador increíble, con una gran capacidad de adaptación táctica, porque podía jugar en línea de tres o de cinco. Era un ganador nato", expresó el técnico de Portugal.

El estratega profundizó en los motivos de su elección y recordó la insistencia que tuvo para fichar al chileno durante su paso por el fútbol inglés.

"De una forma muy egoista, diría que el mejor de la historia de Chile es él. Lo vi en la previa del Mundial 2010, lo perseguí, pero no lo pude firmar y se fue a otro club. Después me lo pude llevar a mitad de temporada y tenemos recuerdos para siempre", añadió.

Las palabras de Martínez llamaron la atención debido a que Beausejour fue una pieza fundamental de la Generación Dorada y bicampeón de América con la Roja, pero habitualmente no figura entre los nombres más mencionados cuando se debate sobre el mejor futbolista chileno de todos los tiempos.

El análisis del DT de Portugal sobre la nueva Roja

Además de referirse a Beausejour, Martínez también abordó el presente de la Selección Chilena que actualmente dirige Nicolás Córdova.

"Para nosotros es muy importante porque es una selección nueva. Me encantan las ideas de Córdova, el juego posicional, la utilización de Cepeda, Gutiérrez y su flexibilidad. Es algo que nos exigirá mucho. Están con un propósito de crecer y les servirá para el futuro", señaló.