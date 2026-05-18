Confirman detención de Israel a flotilla donde iban Carolina Eltit, Víctor Chanfreau y Claudio Caiozzi rumbo a Gaza
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La organización Centro de Información Palestina confirmó este lunes la captura de los activistas chilenos Claudio Caiozzi, Carolina Eltit y Víctor Chanfreau, quienes integraban la flotilla humanitaria Global Sumud con destino a Gaza.
Según denunciaron mediante una declaración pública, fueron interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales mientras trasladaban alimentos, medicamentos e insumos de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.
La situación generó horas de incertidumbre respecto al paradero de la delegación chilena, luego de conocerse que la Armada israelí había detenido el avance del convoy marítimo.
Videos fueron difundidos tras la interceptación
Tras confirmarse la captura, comenzaron a circular en redes sociales videos grabados previamente por los propios activistas chilenos, registros que habían sido preparados en caso de ser detenidos durante la misión.
Desde el Centro de Información Palestina calificaron el operativo israelí como un “secuestro” y acusaron una “grave violación al derecho internacional”.
La organización sostuvo que la flotilla estaba integrada por civiles, periodistas, artistas y defensores de Derechos Humanos provenientes de 45 países.
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Piden intervención del Gobierno chileno
En el comunicado, pidieron a las autoridades chilenas activar gestiones diplomáticas urgentes para conocer el estado de los detenidos.
“Exigimos a las autoridades chilenas activar de manera inmediata todas las gestiones diplomáticas necesarias para conocer su paradero, resguardar su integridad física y psicológica y exigir su liberación”, señalaron.
Además, solicitaron una condena pública del Gobierno de Chile frente a lo que calificaron como “un nuevo acto de flagrante vulneración del derecho internacional”.
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Flotilla retomó viaje tras operativo anterior
La misión Global Sumud había retomado recientemente su trayecto desde el puerto turco de Marmaris junto a 54 embarcaciones y cerca de 500 participantes.
Esto, luego de un operativo previo ocurrido en abril pasado, donde más de 20 barcos fueron interceptados y cientos de personas terminaron retenidas.
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