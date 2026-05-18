Bencinera anuncia las 16 comunas del país que tendrán descuentos durante este lunes
¿Qué pasó?
Copec publicó el listado de comunas que este lunes 18 de mayo tendrán descuentos en combustibles en todas sus estaciones de servicio ubicadas en las zonas seleccionadas.
Fue a través de sus redes sociales que la compañía dio a conocer las 16 nuevas comunas que optarán al beneficio, el cual permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.
¿Cómo funciona el descuento?
Según explicó la empresa, el descuento podrá utilizarse:
- Con cualquier medio de pago
- Sin necesidad de inscripción previa
- Acumulable con otras promociones vigentes
La oferta está vigente entre las 12:00 y las 23:00 horas de este lunes.
¿Qué comunas tendrán descuento este lunes en Copec?
- Tocopilla
- Iquique
- Quilicura
- Peñalolén
- Pudahuel
- Parral
- Yungay
- Quellón
- Peñaflor
- Valparaíso
- Quintero
- Rengo
- penco
- Padre de Las Casas
- Pucón
- Villarrica
Cabe señalar que todos los días la empresa anuncia 16 nuevas comunas que tendrán este beneficio durante la jornada.
Leer más de