Bencinera anuncia las 16 comunas del país que tendrán descuentos durante este lunes

18 may. 2026 - 16:12 hrs.

¿Qué pasó?

Copec publicó el listado de comunas que este lunes 18 de mayo tendrán descuentos en combustibles en todas sus estaciones de servicio ubicadas en las zonas seleccionadas.

Fue a través de sus redes sociales que la compañía dio a conocer las 16 nuevas comunas que optarán al beneficio, el cual permitirá acceder a una rebaja de $100 por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos.

¿Cómo funciona el descuento?

Según explicó la empresa, el descuento podrá utilizarse:

Con cualquier medio de pago

Sin necesidad de inscripción previa

Acumulable con otras promociones vigentes

La oferta está vigente entre las 12:00 y las 23:00 horas de este lunes.

¿Qué comunas tendrán descuento este lunes en Copec?

Tocopilla

Iquique

Quilicura

Peñalolén

Pudahuel

Parral

Yungay

Quellón

Peñaflor

Valparaíso

Quintero

Rengo

penco

Padre de Las Casas

Pucón

Villarrica

Cabe señalar que todos los días la empresa anuncia 16 nuevas comunas que tendrán este beneficio durante la jornada.

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