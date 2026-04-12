"Oclusión frontal": Meteorología emite aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para sectores de una región del país

12 abr. 2026 - 18:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este domingo un aviso meteorológico por "precipitaciones normales a moderadas" para sectores de una región del país.

El evento climático responde a la condición sinóptica de "oclusión frontal". Las lluvias se darían desde la madrugada del 13 de abril hasta la noche de la misma jornada.

DMC pronostica hasta 55 mm

El aviso es para la región de Magallanes y afectaría a las zonas de la Cordillera Austral Norte e Insular Norte. Los milímetros (mm) que se pronostican para la jornada del lunes 13 son los siguientes:

Región de Magallanes

Cordillera Austral Norte: 25-40 mm

Insular Norte: 30-55 mm

La DMC emite un aviso cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

Meteorólogo de Megatiempo aborda situación en la zona sur

Por su parte, el meteorólogo de Megatiempo, José Bolbarán, informó que "lo otro interesante desde el punto de vista meteorológico es el sistema frontal que está en la zona austral del país, un sistema frontal que está afectando o que va a afectar, bien digo, a la región de Magallanes y a la región de Aysén", dijo sobre el otro sector del país en donde se esperan lluvias.

Este frente iniciaría al finalizar el lunes o en la madrugada del martes, pudiendo llegar incluso a la región de Los Lagos, con "viento bastante intenso, 60, 80 kilómetros por hora, hasta 100 kilómetros por hora en rachas, principalmente en la región de Aysén el día lunes".

"El día martes en la madrugada también en la región de Los Lagos, en Chiloé el día lunes también, rachas de 70, 80 kilómetros por hora, así que es un frente bien activo con bastantes precipitaciones y viento muy intenso, que llegaría hasta La Araucanía y parte sur de la región del Biobío a eso del día martes", finalizó.

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