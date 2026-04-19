"Derrocado en 1973 por la CIA": Imagen de Salvador Allende marca show de The Strokes en Coachella 2026
- Por Nicolás Díaz | Aton
¿Qué pasó?
Uno de los momentos más comentados de Coachella 2026 tuvo como protagonista inesperado a Salvador Allende. En medio del show de The Strokes, la figura del exmandatario chileno apareció en pantalla acompañada de un mensaje que rápidamente generó repercusión.
"Derrocado en 1973 por la CIA"
La escena se produjo mientras la banda interpretaba "Oblivius", instante en que se proyectó una imagen de Allende junto a la frase: "Derrocado en 1973 por la CIA".
La inclusión del expresidente chileno formó parte de una secuencia visual que abordaba distintos episodios históricos ligados a intervenciones internacionales.Ir a la siguiente nota
El gesto no pasó desapercibido entre el público ni en redes sociales, donde la referencia a Allende fue ampliamente comentada, especialmente por el peso simbólico que tiene su figura en la historia política de Chile y América Latina.
La presentación también incluyó otras imágenes y referencias, pero fue la aparición de Salvador Allende la que concentró gran parte de la atención, marcando uno de los momentos más significativos del espectáculo.
Además del componente visual, el vocalista Julian Casablancas acompañó el show con reflexiones críticas, manteniendo una línea discursiva que reforzó el tono político de la presentación.
Así, más allá de lo musical, The Strokes logró instalar una conversación que trascendió el escenario, con la figura de Allende como uno de los ejes centrales del debate.
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