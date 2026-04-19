Ministro de Interior descarta cambio de gabinete: "Estamos bastante lejos de aquello"

19 abr. 2026 - 12:52 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, el Presidente José Antonio Kast presentó en su primera cadena nacional el "Plan de Restructuración Nacional", iniciativa que contempla un total de 43 medidas que estarán enfocadas principalmente en la economía y el empleo.

El anuncio del Mandatario generó diversas reacciones en todos los sectores políticos. Desde la oposición, fueron críticos con algunos puntos del proyecto, sobre todo lo relacionado con beneficios sociales y la rebaja de impuestos a empresas.

Ministro del Interior descarta cambio de gabinete

Por otro lado, diferentes encuestas han evidenciado que el gobierno del Presidente Kast ha ido disminuyendo en su popularidad, razón por la que en un programa de TVN se le consultó al ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), si estaba en los planes del Mandatario llevar a cabo un cambio de gabinete.

Al ser consultado sobre la opción de remover a algunos ministros, Alvarado fue enfático al decir que "yo creo que estamos bastante lejos de aquello y aquí lo que importa y lo que interesa es que actuemos bajo los objetivos comunes".

"Los ministros sabemos la fecha en que nos nombran y no sabemos la fecha en que dejamos de servir, y eso es propio de todos los gobiernos", agregó el secretario de Estado.

Por último, el ministro del Interior volvió a enfatizar y dijo: "En este caso, estamos muy lejos de un cambio de gabinete".

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