Ministro de Justicia explica salida de la directora del SML: "Las deficiencias que hemos encontrado tienen consecuencia directa"

17 abr. 2026 - 14:02 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes, se conoció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solicitó la renuncia de la directora del Servicio Médico Legal (SML), Marisol Prado (PC), con el fin de mejorar el servicio de la entidad.

¿Por qué se le pidió la renuncia a Marisol Prado?

En medio de una pauta del registro civil, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que "como lo hemos señalado durante las últimas semanas, nos hemos encontrado con un SML que es muy relevante en el acápite referido a la seguridad.

"También es muy relevante el SML, porque ahí muchas veces las familias llegan con un sufrimiento importante. Las deficiencias que hemos encontrado, por lo tanto, tienen una consecuencia directa en esas dos materias”, agregó Rabat.

El secretario de Estado recalcó que la decisión de remover a Marisol Prado se hizo porque "queremos, con nuevos aires, buscar mejorar la gestión del SML y que sea un servicio que le pueda prestar un servicio real a las personas, y también para poder promover una agilidad en los procesos penales que muchas veces tienen retardo en razón de esa tardanza en evacuar los peritajes respectivos".

Por otro lado, el ministro Rabat informó que se está realizando una auditoría en el SML, con el fin de detectar eventuales irregularidades.

"Iniciamos hace unos días una auditoría ministerial que ya está en curso. Con los hallazgos que obtengamos, vamos a enfocarnos en corregir las situaciones e insisto en tener un SML que le preste un servicio oportuno no solamente a las personas que lo requieren, sino también a la justicia”, concluyó el titular de Justicia.

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