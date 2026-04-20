La recordada "Tía Carol" de Mundo Mágico regresó a la pantalla y confesó que atraviesa un proceso de divorcio con Pancho López

20 abr. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Tras mantenerse alejada de las pantallas por más de dos décadas, Carol Kresse, recordada por su rol como animadora en el extinto programa infantil Mundo Mágico, reapareció ante las cámaras del programa de TVN, El Medio Día.

Durante su participación, la comunicadora recordó sus inicios en la televisión, rememoró con nostalgia su paso por el parque de entretenciones y reveló que se encuentra atravesando una etapa compleja debido a su actual proceso de divorcio.

De acuerdo con sus declaraciones, a pesar del tiempo transcurrido, Carol sigue siendo reconocida en la vía pública, principalmente por personas que hoy rondan los treinta años y un poco más, quienes fueron el público objetivo de su etapa como "Tía Carol".

Presente de Carol Kresse

Respecto a su faceta laboral, la diseñadora comentó que ha decidido retomar su vínculo con el público infantil a través de la música. Bajo el nombre artístico de "Magi Carol", participó recientemente en eventos masivos como el festival REC en Concepción.

Esta experiencia en la que acompañó el show de "El Gallo Pipe", ha motivado su interés por integrarse a nuevos proyectos y grupos orientados a la infancia, manifestando su entusiasmo por volver a los escenarios tras años de ausencia.

"Volví a cantar infantil después de muchos años. Me subí al escenario como Magi Carol, lo pasé chancho y se está dando mucho esto de que me están llamando a eventos infantiles; me estaría sumando a ciertos grupos infantiles. Me picó el bichito y me encantó", afirmó.

A nivel personal, la recordada animadora confesó que, tras más de 20 años de relación con el actor Francisco López, con quien tiene una hija, Kresse confirmó que "estoy soltera. Estoy en un proceso complicado de divorcio. No es fácil, pero llevadero".

Carol Kresse y Francisco "Pancho" López.

Todo sobre Famosos chilenos