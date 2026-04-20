Usó traje de bailarina árabe: Revisa las mejores fotos de la lujosa boda de Daniela Nicolás

20 abr. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana, la exreina de belleza Daniela Nicolás vivió uno de los momentos más importantes de su vida: La celebración de su matrimonio con el médico Matías Keefe, en una lujosa ceremonia que destacó por su elegancia y, sobre todo, por rescatar las tradiciones de su herencia árabe.

Tras haber dado el "sí" por el civil el pasado 14 de febrero en una íntima cita en Caldera, la actriz y modelo festejó por todo lo alto con una fiesta para 400 invitados, donde la cultura del Medio Oriente se tomó cada rincón del festejo.

Uno de los elementos centrales de la celebración fue la música en vivo de una banda liderada por un vocalista de origen egipcio. Lo que fue reforzado por la intervención de familiares de la novia, quienes danzaron al ritmo del dabke, una danza folclórica tradicional de países como Jordania, Palestina, Siria y Líbano.

En diferentes registros publicados a través de las historias de Instagram de Daniela y otros invitados, se le ve disfrutando y encabezando una coreografía de danza árabe junto a un cuerpo de baile integrado por mujeres que llevaban trajes rojos y candelabros en sus cabezas.

Daniela Nicolás, coreografía de danza árabe. Instagram

Estas son las mejores fotos de la celebración

Fotografía en la que se aprecia la llegada de la novia a la ceremonia, minutos antes de que su padre la recibiera y caminaran juntos al altar. Fue el primer vestuario con el que Daniela Nicolás sorprendió al novio e invitados.





En la siguiente foto se aprecia a los novios, Daniela Nicolás y Matías Keefe, frente al sacerdote que guio la ceremonia eclesiástica.

Instagram @danielanicolas

Baile de dabke Coreografía tradicional árabe, liderada por el novio, Matías Keefe, acompañado de sus familiares.

Instagram @danielanicolas

Uno de los momentos más icónicos de la noche: Presentación de la novia con popular traje de danza árabe, acompañada de un cuerpo de baile.

Instagram @danielanicolas

Instagram @danielanicolas

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