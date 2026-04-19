Charlize Theron habla por primera vez del día en que su mamá asesinó a su padre para "salvarle la vida"

19 abr. 2026 - 16:39 hrs.

La actriz ganadora del Oscar Charlize Theron sorprendió al mundo del espectáculo al romper el silencio sobre uno de los episodios más oscuros de su vida en una entrevista con el New York Times.

Con una honestidad brutal, la actriz sudafricana revivió la noche en que su madre disparó y mató a su padre, un hecho que marcó para siempre su vida y que ahora decidió compartir públicamente con el objetivo de ayudar a otras personas que han vivido situaciones similares de violencia doméstica.

¿Qué pasó esa noche?

Según relató Theron, aquella noche su padre llegó a la casa en estado de ebriedad y completamente fuera de control, disparando mientras intentaba ingresar al hogar. La actriz, que en ese entonces tenía solo 15 años, dejó en claro cuál era la intención de su padre.

"Él nos iba a matar", declaró Theron, describiendo el terror que vivieron esa noche junto a su madre. Ambas intentaron resistir atrincheradas en una habitación, usando sus propios cuerpos para bloquear la puerta mientras las balas la atravesaban.

Milagrosamente, ninguna resultó herida. Fue en ese momento cuando su madre tomó un arma y respondió a los disparos, matando al agresor en lo que posteriormente fue declarado por la justicia como un acto de legítima defensa. El caso fue cerrado sin cargos en su contra.

Lo que más llamó la atención en la entrevista fue la serenidad con que Theron abordó el tema hoy en día. La actriz aseguró que ya no vive atormentada por ese recuerdo y que ha logrado procesar el trauma de una manera que le permite hablar abiertamente sobre ello.

La estrella de películas de acción como Mad Max: Fury Road y Atomic Blonde señaló que ese episodio marcó profundamente no solo su visión de la vida, sino también el tipo de personajes que elige interpretar en pantalla. Su atracción por roles de mujeres fuertes, resilientes y combativas tiene, según ella misma, una conexión directa con lo que vivió de adolescente en Sudáfrica.

La entrevista mostró también una faceta más reflexiva y emotiva de la actriz, quien habló sobre el vínculo que tiene con su madre y cómo ese episodio fortaleció la relación entre ambas. Lejos de convertirse en una carga, la experiencia se transformó en un motor para su activismo en torno a la violencia doméstica.

Theron dejó en claro que su decisión de hablar ahora responde al deseo de que otras personas que han atravesado situaciones similares se sientan menos solas. Para la actriz, mantener esta historia en silencio ya no tiene sentido, y sacarla a la luz es una forma de darle un propósito transformador a uno de los momentos más difíciles de su vida.

Todo sobre Famosos