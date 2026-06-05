Costanera Norte explica cómo se originó accidente que dejó 18 vehículos dañados por fierro que colgaba en tramo de su autopista

05 jun. 2026 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

Costanera Norte entregó este viernes nuevos antecedentes sobre el accidente múltiple ocurrido la tarde del jueves en el eje Kennedy, en dirección al poniente, a la altura del sector Estoril, donde una estructura metálica terminó colgando sobre la calzada y provocó daños a varios vehículos.

A través de una declaración pública, la concesionaria explicó que el incidente se originó cuando "un camión que transitaba con sobredimensión —excediendo la altura máxima permitida en la vía— impactó violentamente contra la barrera de gálibo físico de la autopista".

Según detalló la empresa, el golpe provocó el desprendimiento de la estructura metálica, la que quedó suspendida y posteriormente cayó sobre la calzada central, afectando el tránsito de los conductores que circulaban por el lugar.

18 vehículos afectados y dos personas lesionadas

Costanera Norte informó que, tras consolidar los antecedentes recopilados por su área de operaciones, se confirmó un total de 18 vehículos con daños de diversa consideración.

De ellos, 15 fueron asistidos de manera presencial en la ruta, mientras que otros tres casos fueron reportados posteriormente.

La concesionaria agregó que el accidente dejó, además, dos personas con lesiones de carácter leve, quienes recibieron atención médica.

Identificaron al conductor involucrado

Uno de los puntos destacados en la declaración es que la empresa aseguró haber identificado al vehículo responsable del incidente.

"Las grabaciones de nuestro Centro de Control y el sistema de pórticos de la autopista lograron identificar con absoluta claridad el vehículo infractor, cuyo conductor no se detuvo", señaló la concesionaria.

Asimismo, indicó que todos los antecedentes técnicos, registros audiovisuales y patentes recopilados fueron puestos a disposición de Carabineros, institución que "procedió a cursar de manera inmediata la correspondiente infracción de tránsito por conducción de vehículo con sobredimensión causando daños a terceros".

Anuncian acciones legales

Desde Costanera Norte lamentaron las consecuencias del accidente y apuntaron a la responsabilidad del conductor involucrado.

"Este siniestro, provocado por la negligencia de un tercero", generó consecuencias para quienes transitaban por la avenida Kennedy, sostuvo la empresa.

En ese contexto, la concesionaria anunció que ejercerá "todas las acciones legales que correspondan con la finalidad de perseguir y sancionar a todos quienes resulten responsables".

Finalmente, reiteró el llamado a las empresas de transporte y conductores a respetar los límites de dimensiones permitidos para circular por las vías, señalando que estas normas buscan resguardar la seguridad de las personas.