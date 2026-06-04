"El auto nos duró cinco minutos": Afectada por fierro desprendido en autopista exige respuestas tras accidente

04 jun. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

La caída de una estructura metálica de cerca de cuatro metros de altura en la autopista Costanera dejó varios vehículos dañados durante la tarde de este jueves en Avenida Kennedy, en dirección a Las Condes. El incidente, registrado por conductores y testigos, generó momentos de tensión entre quienes transitaban por el sector.

Paula Quevedo, afectada por el incidente, resumió la frustración y angustia que vivió junto a su padre luego de que un fierro impactara el vehículo que acababan de comprar mientras circulaban por una autopista.

"No se hicieron cargo de un fierro colgante"

Según relató, el accidente ocurrió cerca de las 14:41 horas, apenas minutos después de haber retirado el automóvil desde una concesionaria. Lo que debía ser una jornada de alegría terminó convirtiéndose en una experiencia que calificó como una "negligencia" por parte de la empresa a cargo de la vía.

"Lo compramos en la mañana, lo vinimos a ver anoche y ya después de salir de la concesionaria nos quedamos sin auto, sin nada. Todo fue una negligencia netamente de la autopista", afirmó.

"No se pudieron hacer cargo de un fierro colgante. En ningún momento hubo conos. Ellos esperaron a que hubiera uno, dos accidentes y ya cuando éramos diez recién reaccionaron", acusó.

La afectada aseguró que, tras el incidente, la única respuesta que recibieron por parte de la concesionaria fue la instrucción de enviar un correo electrónico relatando lo ocurrido.

"La autopista lo único que nos dijo fue que mandáramos un correo y nada más que eso. Nosotros queremos esperar a ver si se van a contactar con nosotros o vamos a tener que tomar cartas en el asunto", señaló.

Un auto recién comprado y sin seguro

La situación se volvió aún más compleja debido a que el vehículo había sido adquirido ese mismo día y todavía no contaba con seguro.

"No alcanzamos a tener un seguro porque lo compramos hoy en la mañana y recién hoy íbamos a hacer los trámites. Tal cual lo entregaron, tal cual tuvimos el accidente", explicó.

Pese a la magnitud del hecho, destacó que su padre, quien conducía el automóvil al momento del impacto, logró mantener el control del vehículo y evitar consecuencias mayores.

"Mi papá tuvo el control, no aceleró, no frenó. Pero también está el daño psicológico, el miedo de manejar. Vas de lo mejor y te puede caer un fierro de la nada", manifestó.

Evalúan acciones legales junto a otros afectados

Tras el accidente, Paula relató que varios conductores resultaron afectados por la misma situación. De hecho, luego de detenerse a un costado de la ruta, comenzaron a escuchar nuevos impactos provocados por el mismo elemento.

"Tuvimos el primer impacto, nos orillamos de una forma segura y cuando paramos empezamos a sentir cómo otros autos chocaban", recordó.

Los afectados incluso crearon un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto y coordinar posibles acciones.

"Hicimos un grupo donde estamos todos los damnificados. Somos nosotros y diez personas más. Lo que esperamos es que se hagan cargo de los daños que hicieron y nos respondan acorde al incidente, porque es culpa de ellos que haya habido un fierro colgante", sostuvo.

Finalmente, advirtió que, en caso de no obtener respuestas, no descartan iniciar acciones legales colectivas.

"Si no llegan a respondernos, claro que vamos a tener que poner una denuncia colectiva", concluyó.