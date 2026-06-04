Videos muestran magnitud de los daños tras presencia de fierro desprendido en Costanera: 11 vehículos resultaron afectados

04 jun. 2026 - 19:24 hrs.

¿Qué pasó?

Diversos registros captados por conductores y testigos muestran la magnitud de los daños que dejó la caída de una estructura metálica de cuatro metros de alto en la autopista Costanera durante la tarde de este jueves, incidente que terminó afectando a varios vehículos que circulaban por Avenida Kennedy, en dirección a Las Condes, en la Región Metropolitana.

Las imágenes evidencian cómo varios automovilistas resultaron perjudicados luego de no advertir la presencia del fierro desprendido, que permanecía en plena vía y al interior de un túnel, provocando daños de consideración en los vehículos que impactaron con la estructura.

Según información preliminar entregada por Carabineros, un total de 11 automóviles resultaron afectados, mientras que un inspector de la Municipalidad de Las Condes resultó afectado por el incidente y fue derivado a un centro de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) de la comuna. Sin embargo, no presentó lesiones.

Parabrisas destruidos y daños en la estructura de los vehículos

Los registros muestran que varios automóviles terminaron con los parabrisas completamente destruidos tras impactar con el elemento metálico.

Uno de los casos más evidentes corresponde a una camioneta blanca que sufrió severos daños en la parte superior de la cabina. El golpe destruyó gran parte del parabrisas, deformó el techo y dejó una abertura visible sobre el puesto del conductor, reflejando la fuerza con la que impactó la estructura desprendida.

También muestran un vehículo municipal de Las Condes con el parabrisas fracturado en gran parte de su superficie. Aunque los vidrios quedaron completamente astillados, a simple vista no se observan daños mayores en la estructura frontal del automóvil.

Otros registros compartidos por conductores afectados muestran que el fierro permanecía suspendido desde la parte superior del túnel, representando un riesgo para quienes transitaban por el sector.

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