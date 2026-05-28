Adolescente de 16 años muere tras ser atropellado por bus en La Florida

28 may. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 16 años murió la tarde de este jueves tras ser atropellado por un bus del transporte público en las afueras de la estación Trinidad de la Línea 4 del Metro de Santiago, en la comuna de La Florida.

El accidente ocurrió cerca de las 14:00 horas en la intersección de avenida Trinidad con Vicuña Mackenna, mientras la máquina circulaba en dirección al centro de Santiago.

Adolescente murió tras ser trasladado al hospital

Luego del impacto, equipos de emergencia llegaron hasta el lugar y trasladaron de urgencia al menor hasta el Hospital Sótero del Río.

Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, se confirmó su fallecimiento al interior del recinto asistencial.

Investigan mal funcionamiento de semáforos

El teniente Felipe Lorca, de la SIAT de Carabineros, comentó que personal especializado se encuentra realizando diligencias para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer eventuales responsabilidades.

El funcionario policial agregó que una de las materias que está siendo investigada es el funcionamiento de los semáforos del sector. "Los semáforos se encontraban en un mal funcionamiento", afirmó.

Asimismo, explicó que el conductor del bus quedó en calidad de imputado y fue sometido al examen de alcoholemia y narcotest correspondiente.