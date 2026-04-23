Supermercado PriceSmart aterriza pronto a Chile para competir: ¿Cuándo inicia sus operaciones?

23 abr. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

Dentro de los próximos años, un nuevo actor del retail de supermercados aterrizará en Chile con el objetivo de competir directamente con cadenas consolidadas como Líder, Jumbo y Tottus, entre otros.

El arribo de esta nueva cadena representa una positiva noticia para los consumidores, tanto por el aumento de la oferta como por la eventual presión a la baja en los precios.

Se trata de PriceSmart, compañía estadounidense listada en Nasdaq, que registra ventas anuales cercanas a los US$ 1.300 millones.

¿Cuándo abrirán en Chile?

Según informó Diario Financiero, la primera incursión del supermercado en el país está proyectada para 2027, fecha en la que iniciaría sus operaciones en territorio nacional.

La firma comenzará con dos ubicaciones, para luego avanzar en una expansión gradual. Según fuentes conocedoras del proceso, uno de los locales se emplazaría en Mall Plaza Los Dominicos, mientras que el segundo se desarrollaría en Peñalolén bajo un formato stand alone, es decir, fuera de un centro comercial.

Un modelo de supermercado poco común en el país

El modelo de negocios de PriceSmart se basa en el pago de una membresía anual que permite acceder a productos “de alta calidad al precio más bajo posible”, sustentado en eficiencia operativa, economías de escala y negociación directa con proveedores.

En 2025, la firma confirmó que Chile figura entre sus principales mercados potenciales para introducir su modelo de grandes almacenes basados en membresías, similar al formato que popularizó Costco.

“Chile tiene uno de los mercados retail más desarrollados y competitivos de América Latina, con un consumidor informado y exigente”, señaló el CEO de la compañía, David Price.

En esa línea, agregó que “nuestro modelo de club de compras puede ofrecer una propuesta de valor única, basada en ahorro, calidad y eficiencia”.

Llegan con un equipo local de "amplia experiencia"

Un comunicado al que tuvo acceso el citado medio aclara que su llegada al país busca “brindar una alternativa de compra que combine ahorro, calidad y conveniencia”, en un mercado caracterizado por consumidores con alta adopción digital.

Para liderar este proceso, PriceSmart conformó un equipo local con “amplia experiencia” en el mercado chileno. Juan Pablo Valdés asumirá como gerente general para Chile, encabezando la operación junto a Cristóbal Lira, José Pablo Ruiz y Francisco Levine, quienes se desempeñarán como directores ejecutivos de PriceSmart Chile.

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