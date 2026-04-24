A casi un año de la desaparición de concejala en Villa Alegre: Reconstituyen últimas horas antes de que se perdiera su rastro

24 abr. 2026 - 10:55 hrs.

¿Qué pasó?

A medida que se acerca el año desde la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, se han intensificado algunas de las diligencias clave para esclarecer lo ocurrido durante sus últimas horas antes de que se le perdiera rastro.

La Policía de Investigaciones (PDI) desplegó un operativo en el sector identificado como el último lugar donde se tuvo certeza de su paradero. La diligencia busca reconstruir minuto a minuto los movimientos previos a su desaparición, en una causa que sigue bajo reserva.

Caso de la concejala

La desaparición de María Ignacia Gonzáles, militante de la Democracia Cristiana (DC), se remonta a la madrugada del 15 de junio de 2025 y el caso se mantiene sin resultados concluyentes, en medio de una investigación que ha estado marcada por cambios en declaraciones y ausencia de hallazgos.

La desaparición se produjo en el marco de una reunión social a la que asistió la concejala junto a una prima y a un matrimonio amigo, quienes son padres del administrador municipal de Villa Alegre. Según los antecedentes, a partir de allí se le pierde el rastro.

Reconstitución actual de la escena y nuevas diligencias

El reciente trabajo policial se concentró en el perímetro de la vivienda donde González estuvo por última vez, que correspondería a la casa de la familia Cancino Montoya, con el objetivo de contrastar versiones y reconstruir la secuencia de hechos.

Esta reconstitución de escena se realiza considerando que han existido cambios en las declaraciones de personas que compartieron con ella esa noche, lo que forma parte de la carpeta investigativa.

Según la información disponible, tras salir de la vivienda, la concejala habría abordado su vehículo. Sin embargo, los registros de cámaras de seguridad disponibles solo muestran su salida del automóvil, sin lograr confirmar que haya sido ella quien iba conduciendo.

Además, se ha señalado que la velocidad del vehículo no sería la habitual que mantenía la desaparecida, de acuerdo con lo indicado por sus hijas.

Paralelamente, la investigación ha mantenido su foco en el río Loncomilla, sector donde una triangulación telefónica situó el último punto en que habría estado González. A pesar de múltiples operativos en la zona, no se han encontrado ni el vehículo ni el teléfono de la concejala.

Postura de la familia

Entre las hipótesis que han surgido se menciona la posibilidad de deudas o préstamos que podrían haber tenido vínculo con el caso, aunque no existen conclusiones corroboradas al respecto.

Desde el entorno familiar, sus hijas Javiera y Camila han sostenido que habría intervención de terceros en la desaparición.

Mientras continúan las diligencias, la reconstitución de escena se posiciona como un paso relevante para esclarecer las contradicciones de quienes han prestado declaraciones, y avanzar en una investigación que hasta ahora no ha logrado establecer el paradero de la concejala.