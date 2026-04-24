Clausuran casino clandestino con 80 máquinas en Estación Central: suman más de mil equipos incautados

24 abr. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo operativo dejó al descubierto un casino clandestino en la intersección de Alameda con Toro Mazote, en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana. En el lugar, personal de Carabineros junto a equipos de seguridad municipal detectaron el funcionamiento simultáneo de 80 máquinas tragamonedas al interior de un recinto que abría sus puertas cerca de las 10:00 de la mañana.

En el procedimiento fueron detenidos dos ciudadanos de origen chino, identificados como administradores del local. Además de la incautación de las máquinas, se cursaron infracciones por la venta de alcohol sin patente y por permitir el consumo de cigarrillos en un espacio cerrado no habilitado.

Funcionamiento y hallazgos en el recinto

El lugar contaba con un sistema de vigilancia compuesto por 15 cámaras de seguridad. Las máquinas estaban operativas y, según se constató, incluso podían ser reservadas hasta las 19:00 horas para clientes habituales.

El funcionamiento del recinto se extendía durante gran parte del día y la noche, lo que había generado reiteradas denuncias por parte de vecinos del sector, principalmente por ruidos molestos y la actividad constante en el lugar.

Acopio colapsado y más incautaciones

Este operativo se suma a una serie de intervenciones realizadas en la comuna. Actualmente, el municipio mantiene más de 1.000 máquinas almacenadas a la espera de autorización para su destrucción, a las que ahora se agregan las 80 recientemente incautadas.

El jefe de inspectores de seguridad, Víctor Marín, detalló que “en este momento tenemos lugares de acopio para las máquinas dentro del municipio de Estación Central. Ya tenemos zonas colapsadas y hemos estado haciendo ordenamiento de espacios para que sigan cayendo más máquinas en locales municipales”.

Desde la comuna señalan que existen al menos 40 casinos clandestinos identificados, de los cuales 17 ya han sido desbaratados. Sin embargo, advierten que la falta de espacio limita la capacidad para seguir retirando estos equipos.

Proyecto de ley en avance

En paralelo, en el Congreso avanza un proyecto que busca regular las máquinas de juego y endurecer las sanciones asociadas a su uso ilegal.

La presidenta de la Asociación de Casinos, Celia Valdés, señaló: “Este proyecto es muy importante porque permite integrar la persecución del juego ilegal dentro del sistema económico, y ya no como una infracción administrativa. Esto quiere decir las penas del juego ilegal en cuanto a las maquinitas tragamonedas que hoy día vemos en todas partes, hoy día ya no va a ser una infracción administrativa, sino que va a tener unas penas más altas”.

Por su parte, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, explicó: “Se aprobó una en la comisión, como recomendación a la sala, una nueva definición de máquinas de azar, que permite que la incorporación de solamente un elemento de destreza no impida la calificación de las máquinas como de azar, en la medida que exista un premio en dinero y este sea eventual”.

En la misma línea, el senador Pedro Araya indicó: “Este proyecto, una vez que se apruebe, viene a resolver un problema que ya tienen los municipios, porque declara que todas las máquinas de juego son ilegales y como consecuencia de ello, aquella persona que tiene una máquina de fuego y que la está tratando de explotar es un delito. Y en ese sentido, una vez que esté aprobada la ley, los alcaldes van a poder salir cerrar estos locales, a clausurarlos y a confiscar las máquinas. Y asimismo también se establece que toda la importación de las máquinas en sí, partes o piezas, está prohibida. Solo podrán importar máquinas de juego los casinos que estén autorizados por la superintendencia”.