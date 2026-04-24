Amplio operativo policial en La Vega: Realizan masivo control migratorio a personas que transitan en el sector

24 abr. 2026 - 07:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un amplio operativo policial se desarrolla durante la mañana en el sector de La Vega Central, con la presencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones en distintos puntos del entorno.

La intervención se concentra en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana, donde se han intensificado las fiscalizaciones tanto a vehículos como a personas que transitan por el lugar, para verificar su situación migratoria.

Controles en calles y avenidas

Las diligencias comenzaron pasadas las 5:00 de la madrugada y se han mantenido durante toda la mañana en distintos puntos estratégicos, principalmente en Avenida Recoleta y calles cercanas como Antonio López de Bello.

En estos sectores, funcionarios policiales han detenido vehículos de manera aleatoria para revisar documentación, consultar patentes y verificar la situación de quienes conducen.

Fiscalización a transporte y peatones

El operativo no solo se ha concentrado en automóviles particulares. También se han realizado controles a buses de locomoción colectiva, donde personal policial sube a las máquinas para verificar la identidad de los pasajeros.

En paralelo, equipos de la Policía de Investigaciones han desarrollado controles a personas que se desplazan a pie por el sector, con el objetivo de revisar su situación migratoria.

Objetivo del procedimiento

El despliegue responde a una instrucción del Ministerio de Seguridad, que busca identificar a personas en situación migratoria irregular y avanzar en procesos asociados a su situación.

Además de los controles, se han realizado inspecciones de carga en automóviles, solicitando a los conductores mostrar lo que transportan y revisar su documentación.

Procedimiento en desarrollo

Hasta el momento, el operativo se ha desarrollado sin mayores inconvenientes y con un flujo constante de fiscalizaciones en distintos puntos del sector.

No se han entregado cifras preliminares respecto al número de personas controladas o conducidas, información que se espera sea informada durante la mañana, una vez finalizado el despliegue policial.