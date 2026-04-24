Mujer queda en riesgo vital tras choque: Carabineros de civil no habrían respetado luz roja y escaparon

24 abr. 2026 - 07:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave accidente de tránsito en la comuna de Santiago Centro mantiene a una mujer en riesgo vital, luego de que el vehículo de aplicación en el que se trasladaba como pasajera sufriera una colisión.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, un segundo automóvil no habría respetado la luz roja provocando un choque, impacto tras el que los individuos que iban a bordo se dan a la fuga sin prestar ayuda.

Se cree que los ocupantes de dicho vehículo corresponderían a funcionarios de Carabineros que se encontraban de civil, información que está siendo investigada por las autoridades en el marco de las diligencias en curso.

Carabineros de civil

Durante esta mañana la mujer viajaba como pasajera en un automóvil solicitado mediante la aplicación Uber cuando fue impactado por otro vehículo.

Según los antecedentes, el hecho se registró en la intersección de San Francisco con Tarapacá, donde el impacto provocó que el vehículo Uber girara en varias ocasiones, mientras que la pasajera habría resultado eyectada, quedando con lesiones de gravedad que la mantienen en riesgo vital.

Tras la colisión, los ocupantes del vehículo que habría causado el accidente se dieron a la fuga sin prestar ayuda. De acuerdo a las declaraciones entregadas, se trataría de cerca de cinco personas que abandonaron el sitio a pie, escapando por las calles del sector.

Dichos involucrados corresponderían a carabineros que se encontraban de civil.

El Fiscal Felipe Olivari declaró que el hecho se registró alrededor de las 3:10 de la madrugada y dejó a una persona en riesgo vital, quien fue trasladada a la Posta Central. En el procedimiento, se concretó la detención de un individuo por conducción en estado de ebriedad con resultado de lesiones graves.

Al respecto, la autoridad agregó: "Él efectivamente es un funcionario de Carabineros, de dotacion de la 4ª Comisaría de Santiago. Esta identificado, está detenido y va a par a control de detencion hoy día en la tarde para efectos de ser formalizado".

El carabinero tendría el grado de cabo y el alcotest que se le realizó arrojó resultado positivo.

En tanto, se investiga si las personas que lo acompañaban también serían funcionarios de Carabineros. En su declaración preliminar, se indica que el detenido habría involucrado a la 12ª Comisaría de San Miguel.

Al respecto, Olivari indicó que "los que lo acompañaban, por lo menos parte de ellos o todos, también serian efectivos de carabineros".

Declaraciones del conductor de aplicación

El conductor del vehículo Uber se mantiene prestando declaración y aportando detalles sobre la secuencia de los hechos, en una causa que continúa en desarrollo.

Indicó que descendió del auto y que los sujetos también bajaron, alcanzando a intercambiar algunas palabras, momento en el que señala que percibió que "estaban en estado de ebriedad".

Además, adelantó que la Policia de Investigaciones (PDI) habría encontrado indicios de drogas en el automovil, hecho que aún no ha sido confirmado.

En el lugar se mantienen las pericias por parte de los equipos especializados, mientras el fiscal Felipe Olivari reúne antecedentes para determinar las responsabilidades accidente.

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