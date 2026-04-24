Irán está listo para conversar con EE. UU. aunque no ve seriedad en Washington, asegura embajador

24 abr. 2026 - 12:44 hrs.

Teherán está listo para reanudar las negociaciones con Washington para lograr la paz, pero duda de la sinceridad de Estados Unidos, dijo el jueves el embajador de Irán en Rusia, Kazem Jalali.

"Queremos que se logren metas y objetivos concretos como resultado de estas negociaciones. Ellos (Estados Unidos) no deben dictar los términos y resultados de estas conversaciones para que podamos alcanzar una paz sostenible y de largo plazo en toda la región", indicó el embajador, según informes de medios locales.

Jalali manifestó que Irán está listo para reanudar las negociaciones suspendidas. Sin embargo, advirtió que cualquier enfoque estadounidense basado en dictar términos, participar en prácticas engañosas o prolongar deliberadamente el proceso sería inaceptable.

También afirmó que Irán sigue comprometido con el camino diplomático para resolver este conflicto, pero Teherán no ve la misma actitud hacia las negociaciones por parte de Washington.

"Irán no ve un enfoque serio (a las negociaciones) por parte de EE. UU.", agregó Jalali.

Sostuvo que Irán ha emergido como el vencedor de la guerra desigual que le han impuesto EE. UU. e Israel, y añadió que "usaron todo su potencial militar contra Irán, pero el resultado fue una victoria histórica para Irán".

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