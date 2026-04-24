Padre de carabinero que provocó fatal accidente en Santiago Centro: "Le pido muchas disculpas a la familia de la niña"

24 abr. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas horas se han conocido nuevos antecedentes en torno al accidente de tránsito registrado en Santiago Centro, luego de que se confirmara que el vehículo que habría provocado la colisión era manejado por un carabinero que se encontraba de civil y en estado de ebriedad.

El conductor y sus acompañantes, que son efectivos de carabineros, se dio a la fuga del lugar del siniestro sin prestar ayuda a la mujer que falleció tras ser trasladada a la Ex Posta Central.

En medio de este escenario, el padre del conductor que ahora se encuentra detenido llegó hasta dependencias policiales donde dio declaraciones públicas, pidió disculpas a la familia afectada y reconoció la responsabilidad de su hijo en el hecho.

Declaraciones del carabinero detenido

Nelson, el padre del carabinero que conducía, expresó su pesar por lo ocurrido, detallando cómo han vivido el hecho como familia: “Créame que para nosotros es un gran dolor esto, porque mi hijo no es una mala persona”, afirmó.

Apuntó que se trata de un joven de 22 años que, a su juicio, “cometió un error, como muchos”, agregando que “Estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado”.



Asimismo, ofreció disculpas a la familia de la mujer fallecida tras el choque.

“Yo le pido muchas disculpas a la familia de la niña”, expresó, lamentando además que las acciones de su hijo afectaron a terceros."Siempre en los accidentes pagan justos por pecadores", expresó.

Además, enfatizó que el cabo deberá tomar responsabilidad del hecho: "Mi hijo tendrá que asumir su error", concluyó.

Antecedentes del hecho

Respecto a la condición de su hijo, el hombre indicó que ha podido conversar con él tras el accidente y que se encuentra afectado emocionalmente. “Mi hijo está destrozado, está mal”, relató, agregando que el propio joven le reconoció haber tomado “malas decisiones”.

En cuanto a los momentos previos al hecho, el padre indicó que el hombre, quien es efectivo de Carabineros, regresaba de un cumpleaños.

El padre del carabinero, Nelson, quien también dijo desempeñarse laboralmente como conductor, se refirió a la reacción de su hijo tras el accidente, señalando que “el cabro se asustó y arrancó”.

Insistió en su mensaje hacia la familia afectada, expresando: “disculpas, perdón, nadie sale a matar a alguien afuera”.

El hombre también señaló que acudió hasta una unidad policial para intentar comprender lo ocurrido, en medio de un escenario que, según manifestó, aún no logra asimilar completamente.