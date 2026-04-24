Confirman muerte de mujer que fue chocada por carabineros en estado de ebriedad

24 abr. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

Pasado el mediodía de este viernes, se confirmó la muerte de la joven de 20 años que permanecía en riesgo vital tras el grave accidente ocurrido la madrugada de este viernes en Santiago Centro, luego de que un vehículo en el que viajaban funcionarios de Carabineros de civil impactara un automóvil de aplicación en el que viajaba.

La información fue confirmada a Meganoticias por la Ex Posta Central, donde la mujer de nacionalidad colombiana se mantenía hospitalizada tras el accidente.

Carabineros pasaron luz roja y escaparon tras el accidente

El hecho ocurrió cerca de las 03:30 horas de la mañana en la esquina de Tarapacá con San Francisco, cuando el vehículo con siete carabineros de civil cruzó una luz roja e impactó contra un vehículo de aplicación en el que viajaba la víctima como pasajera.

"Se pasan a rojo y me interceptan, fue un golpe fuerte y me di como tres vueltas. La pasajera se fue eyectada. Fue todo tan rápido, yo me bajé del auto, los tipos salieron corriendo y con el piloto quedé conversando una cosa de 20 segundos. Estaban en estado de ebriedad", relató el conductor de la app de transportes, que resultó ileso.

Los involucrados escaparon del lugar del accidente y no prestaron ayuda a la víctima, por lo que desde Carabineros anunciaron que ya iniciaron los trámites para dar de baja a los funcionarios involucrados mientras se trabaja en dar con su paradero.

Conductor marcó 1,19 en prueba respiratoria

Después del choque, el conductor de 22 años, identificado como un cabo de la Cuarta Comisaría de Santiago, fue a la Duodécima Comisaría de San Miguel e intentó denunciar que le habían robado su vehículo. Sin embargo, el propio funcionario que recibió la denuncia detectó inconsistencias.

A raíz de ello, se le realizó una alcoholemia que arrojó 1,19 gramos de alcohol, con lo que se confirmó que manejaba en estado de ebriedad al momento del accidente.

En consecuencia, fue detenido y será formalizado por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte "y también por el delito del artículo 195 de la ley de tránsito, que en términos simples es darse a la fuga en todo accidente en que se produzcan lesiones", explicó el fiscal Felipe Olivari.

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