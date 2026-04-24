Pancha Merino sorprende con osada confesión amorosa: "Estoy disfrutando de un colágeno"

24 abr. 2026 - 14:22 hrs.

La comunicadora y actriz Francisca Merino, más conocida como “Pancha” Merino, de 52 años, abrió su corazón y reveló en televisión que, tras dejar atrás su antigua relación con el empresario Andrea Marocchino, actualmente estaría conociendo a otras personas, a quienes llamó “colágeno”.

En un reciente capítulo de “Noche de Suerte” de TV+, la panelista de televisión abordó su vida sentimental luego de referirse a su expareja, respecto de quien no mostró mayor interés tras revelar que él y su actual pareja ingresarían a un reality.

“Estoy disfrutando de un colágeno”

Para dejar atrás el tema de Marocchino, Pancha Merino lanzó una llamativa confesión y aseguró que no se trataría de un solo “colágeno”, sino de varios.

"Le doy gracias al cielo, a la Virgen María, porque estoy disfrutando de un colágeno, pero... O sea, de unos colágenos, no uno", manifestó.

"Me saliste bastante tímida", expresó Cuco Cerda. A lo que la comunicadora respondió: "Obvio amigo, tengo que aprovechar".

Luego, Cerda le preguntó a Pancha Merino cuál era la edad de estas personas: "¿Qué tan colágeno, entre 30 y 35?".

"Ay amigo, no quiero contar mi vida íntima, pero confía en que es colágeno", cerró.

La confesión generó reacciones entre los seguidores del programa, especialmente por la naturalidad con la que abordó esta nueva etapa tras su quiebre con Andrea Marocchino.

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