Temperaturas bajo cero: Emiten advertencia por heladas extremas para Santiago y el resto de la zona central

¿Qué pasó? 

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una advertencia por heladas para regiones de la zona centro del país. Se espera que las mínimas alcancen hasta los -2°C en los próximos días.

¿Dónde y cuándo se registrarán las heladas?

De acuerdo al organismo, el fenómeno se registrará en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, entre el domingo 26 y lunes 27 de abril

A continuación, el detalle de las temperaturas:

Valparaíso

Domingo 26 y Lunes 27

  • Cordillera de la Costa: 1°C / 3°C
  • Valles: 2°C / 4°C
  • Precordillera: 1°C / 3°C 
Metropolitana

Domingo 26

  • Cordillera de la Costa: 2°C / 4°C
  • Valles: 3°C / 5°C
  • Precordillera: 2°C / 4°C

Lunes 27

  • Cordillera de la Costa: 1°C / 3°C
  • Valles: 2°C / 4°C
  • Precordillera: 1°C / 3°C

O'Higgins

Domingo 26

  • Cordillera de la Costa: 0°C / 2°C
  • Valles: 1°C / 3°C
  • Precordillera: 0°C / 2°C

Lunes 27

  • Cordillera de la Costa: -1°C / 1°C
  • Valles: 0°C / 2°C
  • Precordillera: -1°C / 1°C

Maule

Domingo 26

  • Cordillera de la Costa: 1°C / 3°C
  • Valles: 2°C / 4°C
  • Precordillera: 1°C / 3°C

Lunes 27

  • Cordillera de la Costa: 0°C / 2°C
  • Valles: 0°C / 2°C
  • Precordillera: 0°C / 2°C

Ñuble y Biobío

Domingo 26

  • Cordillera de la Costa: 0°C / 2°C
  • Valles: 1°C / 3°C
  • Precordillera: 0°C / 2°C

Lunes 27

  • Cordillera de la Costa: -1°C / 1°C
  • Valles: -1°C / 1°C
  • Precordillera: -2°C / 0°C

