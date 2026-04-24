Fin de semana con lluvia, nieve y viento: Conoce qué zonas son las que se verán afectadas

24 abr. 2026 - 13:25 hrs.

¿Qué pasó?

El último fin de semana de abril trae consigo un panorama meteorológico dividido para Chile. Según el reporte más reciente de la Dirección Meteorológica, mientras la zona central disfrutará de cielos despejados, diversos sistemas frontales afectarán desde la zona insular hasta el extremo austral, dejando incluso los primeros rastros de nieve en sectores turísticos clave.

¿Dónde lloverá este sábado y domingo?

Las precipitaciones se concentrarán principalmente en la zona sur y austral, aunque con intensidades variables dependiendo del día:

Puerto Montt

Los habitantes de la capital de la Región de Los Lagos deberán preparar sus paraguas para este sábado, ya que en la jornada se esperan lluvias persistentes en horas de la tarde y noche.

Coyhaique

La Región de Aysén tendrá un fin de semana marcado por la inestabilidad. Se pronostican lluvias tanto para el sábado como para el domingo.

Torres del Paine

El Parque Nacional presentará condiciones extremas. Para el sábado se esperan chubascos de nieve, un fenómeno ideal para la fotografía pero que exige precaución en las rutas, mientras que el domingo el panorama cambiará a lluvia.

Punta Arenas

En el extremo sur, la capital magallánica recibirá precipitaciones durante la jornada del domingo, con una máxima de tan solo 9°C.

Isla de Pascua

El territorio insular no se queda fuera del pronóstico de lluvia, ya que se espera que el domingo se registren precipitaciones en Rapa Nui, con vientos que pueden alcanzar los 40 kilómetros por hora.

Santiago y Valparaíso: ¿Cómo estará el tiempo en la zona central?

Para quienes planean actividades al aire libre en la zona central, las noticias son positivas. En Santiago, tanto el sábado como el domingo se mantendrán con cielos completamente despejados, aunque con mañanas frías que podrían rozar los 5°C.

Por su parte, en Valparaíso y el litoral central, el panorama será similar con sol radiante ambos días, aunque se advierte la presencia de viento moderado, especialmente durante las tardes, lo que podría aumentar la sensación de frío cerca de la costa.

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