¿Cuánto frío hará este viernes en Santiago?: Esta será la temperatura mínima que se registrará en la capital
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El otoño comenzó a mostrar su faceta más cruda en la zona central. Este viernes 24 de abril, los santiaguinos deberán reforzar el abrigo desde temprano, puesto que se espera una jornada marcada por el descenso térmico.
¿Cuánto frío hará este viernes en Santiago?
De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital registrará una temperatura mínima de 6°C, consolidando la tendencia de mañanas frías que ha caracterizado esta última semana.
Sin embargo, el viernes no será el punto más bajo de este ciclo. El pronóstico extendido para la Región Metropolitana indica que el frío se intensificará durante el descanso sabatino y dominical.Ir a la siguiente nota
Para el sábado 25 y el domingo 26 de abril, se proyecta que el termómetro descienda hasta los 5°C, lo que obligará a los capitalinos a tomar precauciones adicionales, especialmente en las comunas rurales y periféricas, donde la sensación térmica suele ser menor.
Hacia el inicio de la próxima semana, el lunes 27, se espera un ligero alivio con una mínima que retornará a los 6°C. A pesar de estas cifras bajas al amanecer, se prevé que las tardes se mantengan despejadas o con nubosidad parcial, permitiendo que las máximas alcancen niveles más templados, aunque sin abandonar la frescura otoñal.
Leer más de
Notas relacionadas
- Emiten avisos por tormentas eléctricas y vientos con rachas de hasta 60 km/h: Estas zonas se verán afectadas
- No guardes el paraguas: Sistema frontal traerá lluvias y ráfagas de viento en varias zonas este jueves
- ¿Volverá la lluvia a Santiago en abril?: Jaime Leyton da a conocer cómo será el cierre de mes en la capital