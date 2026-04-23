¿Cuánto frío hará este viernes en Santiago?: Esta será la temperatura mínima que se registrará en la capital

23 abr. 2026 - 18:02 hrs.

¿Qué pasó?

El otoño comenzó a mostrar su faceta más cruda en la zona central. Este viernes 24 de abril, los santiaguinos deberán reforzar el abrigo desde temprano, puesto que se espera una jornada marcada por el descenso térmico.

¿Cuánto frío hará este viernes en Santiago?

De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital registrará una temperatura mínima de 6°C, consolidando la tendencia de mañanas frías que ha caracterizado esta última semana.

Sin embargo, el viernes no será el punto más bajo de este ciclo. El pronóstico extendido para la Región Metropolitana indica que el frío se intensificará durante el descanso sabatino y dominical.

Para el sábado 25 y el domingo 26 de abril, se proyecta que el termómetro descienda hasta los 5°C, lo que obligará a los capitalinos a tomar precauciones adicionales, especialmente en las comunas rurales y periféricas, donde la sensación térmica suele ser menor.

Hacia el inicio de la próxima semana, el lunes 27, se espera un ligero alivio con una mínima que retornará a los 6°C. A pesar de estas cifras bajas al amanecer, se prevé que las tardes se mantengan despejadas o con nubosidad parcial, permitiendo que las máximas alcancen niveles más templados, aunque sin abandonar la frescura otoñal.

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