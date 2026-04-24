Confirman el quiebre de reconocido abogado de TV con periodista 22 años menor: Expareja reveló el motivo de la ruptura

24 abr. 2026 - 15:36 hrs.

El reconocido abogado de televisión Claudio Rojas, de 46 años, reveló recientemente el quiebre de su relación con la periodista Hurubachi Pardo, de 24, con quien mantuvo un vínculo estable pese a la diferencia de edad de 22 años entre ambos.

La noticia fue confirmada por FM DOS, medio que logró contactarse con la joven profesional para conocer las razones de la ruptura de la pareja. Según adelantó, la separación estuvo marcada por un complejo momento personal que atravesó durante el último año.

"Terminamos en enero de este año, yo creo que fue algo difícil para los dos, pero también tiene que ver con que fue una ruptura muy desde el amor y no porque se hubiera acabado", expresó la joven de 24 años en conversación con FM DOS.

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La razón detrás del quiebre entre Claudio Rojas y Hurubachi Pardo

Respecto a las razones que habrían provocado el quiebre, Pardo explicó que existió un punto de inflexión importante dentro de la relación, el cual estuvo marcado por una delicada situación personal que enfrentó durante 2025.

"Pero, por ejemplo, por mi parte falleció mi mamá en octubre, y de ahí en adelante la relación empezó a decaer", señaló la expareja de Claudio Rojas, evidenciando el impacto emocional que este episodio tuvo en su vida y en la dinámica de la pareja.

La periodista dejó entrever que, pese al término de la relación, ambos enfrentaron la separación desde el cariño y el respeto, en medio de un proceso complejo para ambos.

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