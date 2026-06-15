Puntajes de corte Medicina 2026: revisa el listado completo por universidad
- Por Meganoticias
Si tienes como meta estudiar Medicina en Chile, conocer el puntaje de corte de las universidades es el primer paso para definir tu estrategia. A continuación, te presentamos los puntajes oficiales del último seleccionado en el proceso de Admisión 2026, basados en los datos del DEMRE.
¿Qué es el puntaje de corte?
El puntaje de corte corresponde a la puntuación que obtuvo el último estudiante seleccionado en una carrera durante el proceso de admisión. Es la referencia mínima para saber si tienes posibilidades reales de ingresar, aunque los expertos recomiendan apuntar al menos 10 o 20 puntos por sobre ese umbral para tener margen de seguridad.
Puntajes de corte Medicina 2026: las universidades más exigentes
La Pontificia Universidad Católica de Chile lidera el ranking con 958,40 puntos, seguida por la Universidad del Desarrollo (956,40) y la Universidad de Concepción (953,20). Completan el grupo de mayor exigencia la Universidad de los Andes (944,00), la Universidad de Santiago de Chile (939,35), la Universidad Finis Terrae (935,25), la Universidad de Chile (931,15) y la Universidad Diego Portales (930,90).Ir a la siguiente nota
Puntajes de corte Medicina 2026: listado completo por universidad
A continuación, el detalle de todas las universidades del país que ofrecen la carrera, ordenadas por puntaje de mayor a menor:
- Pontificia Universidad Católica de Chile — 958,40 puntos
- Universidad del Desarrollo — 956,40 puntos
- Universidad de Concepción — 953,20 puntos
- Universidad de los Andes — 944,00 puntos
- Universidad de Santiago de Chile (USACH) — 939,35 puntos
- Universidad Finis Terrae — 935,25 puntos
- Universidad de Chile — 931,15 puntos
- Universidad Diego Portales — 930,90 puntos
- Universidad Católica del Maule — 923,00 puntos
- Universidad Austral de Chile (Valdivia) — 922,75 puntos
- Universidad de Valparaíso (Casa Central) — 919,90 puntos
- Universidad de La Frontera — 917,20 puntos
- Universidad de Talca — 914,50 puntos
- Universidad Austral de Chile (Osorno) — 912,05 puntos
- Universidad San Sebastián (Santiago) — 911,30 puntos
- Universidad de O’Higgins — 911,10 puntos
- Universidad de Antofagasta — 911,00 puntos
- Universidad Andrés Bello (Santiago) — 910,55 puntos
- Universidad Católica de la Santísima Concepción — 907,60 puntos
- Universidad San Sebastián (Concepción) — 907,60 puntos
- Universidad Autónoma de Chile (Santiago) — 906,90 puntos
- Universidad Mayor (Santiago) — 904,85 puntos
- Universidad de Tarapacá — 903,10 puntos
- Universidad del Alba (Santiago) — 902,80 puntos
- Universidad del Bío-Bío — 902,15 puntos
- Universidad de los Lagos — 899,80 puntos
- Universidad Católica del Norte — 896,15 puntos
- Universidad del Alba (Coquimbo) — 894,00 puntos
- Universidad Bernardo O’Higgins — 891,50 puntos
- Universidad San Sebastián (Los Ríos) — 891,20 puntos
- Universidad Central (Santiago) — 890,85 puntos
- Universidad Andrés Bello (Valparaíso) — 890,50 puntos
- Universidad de Valparaíso (San Felipe) — 890,20 puntos
- Universidad Católica de Temuco — 889,50 puntos
- Universidad Andrés Bello (Concepción) — 888,70 puntos
- Universidad de Magallanes — 887,25 puntos
- Universidad Autónoma de Chile (Talca) — 885,10 puntos
- Universidad San Sebastián (Los Lagos) — 884,90 puntos
- Universidad Autónoma de Chile (Temuco) — 883,65 puntos
- Universidad de La Serena — 883,05 puntos
- Universidad de Atacama — 875,15 puntos
- Universidad Mayor (Temuco) — 873,50 puntos
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Lo que debes saber antes de postular
Los puntajes de corte no son fijos: varían cada año según la cantidad de postulantes, la dificultad de la PAES y los cambios en las ponderaciones de cada universidad. En Medicina, las pruebas de Ciencias y Competencia Matemática (M1) suelen tener mayor peso en el cálculo del puntaje final. Algunas instituciones también exigen rendir M2.
Los datos oficiales están disponibles en el sitio del DEMRE, donde se publica el puntaje del último seleccionado por carrera y universidad una vez concluido el proceso de matrícula.
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