Puntajes de corte Medicina 2026: revisa el listado completo por universidad

15 jun. 2026 - 12:40 hrs.

Si tienes como meta estudiar Medicina en Chile, conocer el puntaje de corte de las universidades es el primer paso para definir tu estrategia. A continuación, te presentamos los puntajes oficiales del último seleccionado en el proceso de Admisión 2026, basados en los datos del DEMRE.

¿Qué es el puntaje de corte?

El puntaje de corte corresponde a la puntuación que obtuvo el último estudiante seleccionado en una carrera durante el proceso de admisión. Es la referencia mínima para saber si tienes posibilidades reales de ingresar, aunque los expertos recomiendan apuntar al menos 10 o 20 puntos por sobre ese umbral para tener margen de seguridad.

Puntajes de corte Medicina 2026: las universidades más exigentes

La Pontificia Universidad Católica de Chile lidera el ranking con 958,40 puntos, seguida por la Universidad del Desarrollo (956,40) y la Universidad de Concepción (953,20). Completan el grupo de mayor exigencia la Universidad de los Andes (944,00), la Universidad de Santiago de Chile (939,35), la Universidad Finis Terrae (935,25), la Universidad de Chile (931,15) y la Universidad Diego Portales (930,90).

Puntajes de corte Medicina 2026: listado completo por universidad

A continuación, el detalle de todas las universidades del país que ofrecen la carrera, ordenadas por puntaje de mayor a menor:

Pontificia Universidad Católica de Chile — 958,40 puntos

— 958,40 puntos Universidad del Desarrollo — 956,40 puntos

— 956,40 puntos Universidad de Concepción — 953,20 puntos

— 953,20 puntos Universidad de los Andes — 944,00 puntos

— 944,00 puntos Universidad de Santiago de Chile (USACH) — 939,35 puntos

— 939,35 puntos Universidad Finis Terrae — 935,25 puntos

— 935,25 puntos Universidad de Chile — 931,15 puntos

— 931,15 puntos Universidad Diego Portales — 930,90 puntos

— 930,90 puntos Universidad Católica del Maule — 923,00 puntos

— 923,00 puntos Universidad Austral de Chile (Valdivia) — 922,75 puntos

— 922,75 puntos Universidad de Valparaíso (Casa Central) — 919,90 puntos

— 919,90 puntos Universidad de La Frontera — 917,20 puntos

— 917,20 puntos Universidad de Talca — 914,50 puntos

— 914,50 puntos Universidad Austral de Chile (Osorno) — 912,05 puntos

— 912,05 puntos Universidad San Sebastián (Santiago) — 911,30 puntos

— 911,30 puntos Universidad de O’Higgins — 911,10 puntos

— 911,10 puntos Universidad de Antofagasta — 911,00 puntos

— 911,00 puntos Universidad Andrés Bello (Santiago) — 910,55 puntos

— 910,55 puntos Universidad Católica de la Santísima Concepción — 907,60 puntos

— 907,60 puntos Universidad San Sebastián (Concepción) — 907,60 puntos

— 907,60 puntos Universidad Autónoma de Chile (Santiago) — 906,90 puntos

— 906,90 puntos Universidad Mayor (Santiago) — 904,85 puntos

— 904,85 puntos Universidad de Tarapacá — 903,10 puntos

— 903,10 puntos Universidad del Alba (Santiago) — 902,80 puntos

— 902,80 puntos Universidad del Bío-Bío — 902,15 puntos

— 902,15 puntos Universidad de los Lagos — 899,80 puntos

— 899,80 puntos Universidad Católica del Norte — 896,15 puntos

— 896,15 puntos Universidad del Alba (Coquimbo) — 894,00 puntos

— 894,00 puntos Universidad Bernardo O’Higgins — 891,50 puntos

— 891,50 puntos Universidad San Sebastián (Los Ríos) — 891,20 puntos

— 891,20 puntos Universidad Central (Santiago) — 890,85 puntos

— 890,85 puntos Universidad Andrés Bello (Valparaíso) — 890,50 puntos

— 890,50 puntos Universidad de Valparaíso (San Felipe) — 890,20 puntos

— 890,20 puntos Universidad Católica de Temuco — 889,50 puntos

— 889,50 puntos Universidad Andrés Bello (Concepción) — 888,70 puntos

— 888,70 puntos Universidad de Magallanes — 887,25 puntos

— 887,25 puntos Universidad Autónoma de Chile (Talca) — 885,10 puntos

— 885,10 puntos Universidad San Sebastián (Los Lagos) — 884,90 puntos

— 884,90 puntos Universidad Autónoma de Chile (Temuco) — 883,65 puntos

— 883,65 puntos Universidad de La Serena — 883,05 puntos

— 883,05 puntos Universidad de Atacama — 875,15 puntos

— 875,15 puntos Universidad Mayor (Temuco) — 873,50 puntos

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Lo que debes saber antes de postular

Los puntajes de corte no son fijos: varían cada año según la cantidad de postulantes, la dificultad de la PAES y los cambios en las ponderaciones de cada universidad. En Medicina, las pruebas de Ciencias y Competencia Matemática (M1) suelen tener mayor peso en el cálculo del puntaje final. Algunas instituciones también exigen rendir M2.

Los datos oficiales están disponibles en el sitio del DEMRE, donde se publica el puntaje del último seleccionado por carrera y universidad una vez concluido el proceso de matrícula.



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