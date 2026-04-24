"Mi hija tendrá buena genética": Ignacia Antonia responde a comentarios sobre su apariencia física tras maternidad

24 abr. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

La reconocida influencer chilena Ignacia Antonia se encuentra viviendo una de las etapas más importantes de su vida tras el reciente nacimiento de su primera hija, fruto de su relación con el cantante urbano AK420.

Sin embargo, la exposición en redes sociales ha traído consigo una ola de comentarios que no han pasado desapercibidos para la creadora de contenido, quien decidió enfrentar las opiniones que cuestionan su apariencia física.

La controversia se originó en la plataforma TikTok, donde Ignacia mantiene una comunidad de millones de seguidores. En uno de sus recientes videos, la joven documentó su popular dinámica de los "Miércoles de rosa", una tradición en la que viste prendas de ese color.

En esta ocasión, el registro audiovisual causó especial ternura debido a que incluyó a su pequeña hija, realizando un "match" de vestuario donde ambas lucían conjuntos rosados coordinados. Pero la opinión de una internauta desató un debate en la sección de comentarios.

"Parece muy adolescente..."

A pesar de la naturaleza positiva del video, la sección de comentarios se llenó rápidamente de observaciones enfocadas exclusivamente en la apariencia física de la influencer. Una usuaria manifestó su asombro ante lo joven que se ve Ignacia, señalando que "parece muy adolescente" para haber asumido el rol de madre.

Ignacia Antonia no dejó pasar el comentario y decidió responder de forma directa, pero amable. "Mi hija tendrá la buena genética, jaja. Tengo 24", escribió acompañado de emojis sonriendo.

En respuesta al primer comentario, seguidoras de la influencer aclararon que efectivamente se ve joven, aunque para ellas, tiene edad suficiente para ser madre. Una de ellas, incluso, escribió que su experiencia es similar.

"Tengo 27 años, dos hijos y me veo igual", comentó. Otras cuestionaron este tipo de comentarios y dejaron preguntas como "¿En qué te afecta que se vea como adolescente?".

Ignacia Antonia y su hija Amelia. TikTok

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