El hermano menor del "Mago": Conoce la edad, cuántos hijos tiene y a qué se dedica Claudio Valdivia

05 abr. 2024 - 15:10 hrs.

El hermano del futbolista chileno Jorge Valdivia también intentó emprender una carrera deportiva ligada al balompié. Mientras el "Mago" brillaba con Colo Colo en 2006, Claudio hacía lo suyo en Audax Italiano.

Sin embargo, los excesos y el dinero harían que perdiera la motivación y desistiera del profesionalismo. Claudio Valdivia optó por incursionar en la televisión y rápidamente se convirtió en una figura farandulera.

En 2011, el menor de los hermanos Valdivia ingresó al reality show "Año 0", donde protagonizó un mediático romance con Tanza Varela. Tras salir del encierro, la pareja enfrentó varias polémicas y con el tiempo siguieron caminos por separado.

Claudio Valdivia y Tanza Varela en "Año Cero"

¿Quién es Claudio Valdivia?

Claudio Valdivia Toro nació el 11 de abril de 1987, por lo tanto, hoy tiene 36 años. Durante su carrera en pantalla fue parte de programas como "Calle 7" y "Fiebre de Baile". Además, fue el ganador del reality de supervivencia "Amazonas".

A raíz de su popularidad, comenzó a animar eventos y también trabajó como productor. "Me fui por el espectáculo porque era más entretenido, lo pasaba mejor, me sentía más feliz. La farándula y la TV no va de la mano con el fútbol", señaló Claudio hace un tiempo en el programa "La Pelota es Mía".

En 2012 Valdivia conoció a la modelo argentina Sabrina Sosa, de quien quedó flechado de inmediato. La pareja inició un romance que se prolongó durante ocho años, con idas y venidas, durante los cuales se convirtieron en padres de Gaspar.

Claudio Valdivia junto a Sabrina Sosa y su hijo

Mientras estaban juntos, Valdivia y Sosa fundaron un centro de entrenamiento funcional en la comuna de Colina. Él se encargó de coordinar todas las actividades ligadas al baile, mientras que ella se hizo cargo de un salón de belleza.

Una sociedad que duró hasta su separación, en 2020, luego que ella misma confirmara el quiebre de ambos, sin ahondar en detalles.

El presente de Claudio Valdivia

Tras su paso por la TV, Claudio priorizó su vida como empresario, siempre ligado al deporte. Actualmente, se encarga de dar clases a las divisiones infantiles de Colo Colo, formando a las futuras promesas del fútbol nacional. También fundó la marca de entretenimiento deportivo Magic Games.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudio Valdivia (@claudiovaldiviatoro)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Claudio Valdivia (@claudiovaldiviatoro)

Durante este 2024, el exfutbolista ingresará a un nuevo reality show, donde se enfrentará a uno de sus grandes rivales, el deportista extremo Pangal Andrade. En declaraciones con 13.cl, aseguró que este desafío lo vivirá soltero.

Todo sobre Famosos chilenos