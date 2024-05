DT Fernando Díaz actualiza su estado de salud tras compleja neumonía: Deberá pasar por el quirófano

01 may. 2024 - 00:00 hrs.

Gran preocupación generó hace un par de semanas la ausencia del técnico de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, en la banca del conjunto pirata para el encuentro en que derrotaron por 2-0 a O'Higgins en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En aquella ocasión, se supo que el estratega debió ser internado en el Hospital San Pablo de Coquimbo a causa de una neumonía que lo tuvo a mal traer durante varios días. Y si bien "Nano" pudo recuperarse y recibió el alta médica, su problema le trajo graves consecuencias.

Entrenador Fernando Díaz deberá ser operado

De hecho, fue el propio entrenador quien reveló en conversación con AS Chile que "debo hacerme unos exámenes, pero tengo un pequeño derrame en el pulmón".

En la misma línea, Díaz detalló que "ahora vuelvo al hospital y me tienen que hacer una pequeña intervención, en donde te meten una cuestión con microscopio y me tienen que lavar ese sector".

De todas maneras, el DT puso una cuota de tranquilidad, asegurando que "es algo que puede ser normal, pero que me retrasa un poquito. Me he sentido bien... Tengo que hacerme algo parecido a lo que le hicieron a Dixon Pereira".

Cabe recordar que el mencionado jugador fue operado de una lesión torácica como consecuencia de un choque con el defensa de Colo Colo Maximiliano Falcón, el cual le produjo fracturas costales y una contusión pulmonar.

De momento, la banca del elenco de la cuarta región ha estado a cargo del ayudante técnico del club, Esteban González, quien ha dirigido los últimos tres partidos, dos del Campeonato Nacional y el duelo por Copa Libertadores ante Racing de Argentina.

