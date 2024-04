La contundente respuesta de Gareca sobre las chances de la "Generación Dorada" en su nueva Roja

30 abr. 2024 - 16:11 hrs.

El entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca, se refirió al desempeño de algunos de los integrantes de la "Generación Dorada" y sus chances para ser convocados en los desafíos de La Roja, aclarando que su nominación no está asegurada.

"Hay jugadores muy vigentes, son muy competitivos"

"Resulta que hay jugadores muy vigentes y por más que tengan una edad avanzada, son muy competitivos", comentó en conversación con TNT Sports Argentina.

"Creo en el jugador de experiencia, en el joven, en el que transita una edad de madurez, y un equipo se abastece de todas las edades de los jugadores", explicó.

Aton

En la entrevista, manifestó que conoce "a todos los jugadores que hemos enfrentado y que están vigentes todavía, en ligas importantes como las europeas o sudamericanas".

"Ellos siguen siendo muy competitivos. Los estamos observando, apenas llegamos nos presentamos con todos, porque los conocíamos de haberlos enfrentado", recordó Gareca.

En esa oportunidad, le preguntó "si les seguía interesando la Selección, si seguían ambicionando estar en la Selección" y todos respondieron afirmativamente.

Eso sí, precisó que "no les pude asegurar que los vaya a convocar o que vayan a jugar, pero sí que a partir de esa respuesta los iba a tener en cuenta. Para mí era importante tener una conversación con ellos y que se pudieran expresar", sostuvo.

"No es determinante que no hable español"

A Ricardo Gareca se le consultó por sus dichos sobre Ben Brereton, de quien espera que aprenda a hablar español pronto.

"Me hacen muchas veces la pregunta y yo fui lo suficientemente claro. No es determinante que no hable español para ser convocado, lo puedo convocar sin problemas", aclaró el trasandino.

"Va entendiendo cada vez más, pero lo veo como un gesto muy importante de él hablar español, porque está en una selección de esta característica para comunicarse en el campo de juego", argumentó.

