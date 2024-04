"La gente debería empezar a ser más empática": Trini Neira respondió a desubicado comentario sobre su cuerpo

04 abr. 2024 - 18:01 hrs.

Si bien pareciera haber un consenso en redes sociales de que no se opina del cuerpo ajeno, debido a diversas campañas, lo cierto es que aún existen usuarios que entregan su juicio pese a que no les fue consultado.

Esto le pasó recientemente a Trini Neira, la hija influencer de Pamela Díaz y Manuel Neira, quien recibió un desubicado comentario de parte de una seguidora quien le dejó un desubicado mensaje.

Trini responde a desubicado mensaje

Todo se dio como respuesta a una selfie de espejo que subió Trini, en la que aparece con un peto negro y un pantalón a la cadera, dejando ver su abdomen.

Historia de Trini Neira

Como respuesta a dicho posteo su seguidora le escribió, "¿para qué tan flaca, parece raquítica?". Un mensaje al que Trini decidió sacarle un pantallazo y publicarlo en sus historias.

"Siempre me molestaron que estaba gorda y ahora porque estoy flaca. ¿Qué onda sus mentes? Del físico ajeno no se opina", escribió encima, agregando además un emoji de una mujer morena con la palma en su mano.

Historia de Trini Neira

Minutos después subió otro registro explicando que, "a mí la verdad no me afectan los comentarios sobre mi físico, me encanta mi cuerpo. Pero creo que la gente debería empezar a ser más empática y pensar antes de hablar".

"No saben como puede afectar a una persona y las decisiones que pueda tomar", añadió, sobre una selfie en la que aparece su rostro en primer plano.

Historia de Trini Neira

Por último, y para cerrar el tema, Trini subió una última foto en la que ella está tirando un beso con los ojos cerrados. "Sigan ladrando, que no le bajo", apuntó encima, reiterando con dicha expresión que los comentarios sobre ella no le afectan.

Historia de Trini Neira

