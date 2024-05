Jara afirma que las Pymes "son las que más se adaptan" a las 40 horas y que en Chile "es necesario que se pague mejor"

30 abr. 2024 - 22:41 hrs.

¿Qué pasó?

Ad portas del Día del Trabajador, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó la ley de 40 horas y la relación que tiene el Gobierno con el mundo empresarial, en la Entrevista Prime de la señal 24/7 de noticias "Meganoticias Ahora".

La secretaria de Estado también se refirió a los sueldos que se pagan actualmente en el país, asegurando que "es necesario" que sean mejores.

¿Qué dijo la ministra Jara sobre las 40 horas?

"A partir de que el programa de Gobierno del Presidente Boric toma esto en su compromiso con la ciudadanía aparece un gran número de empresas que están hoy día con 40 horas, de las cuales, además, la noticia yo diría más importante, es que el 90% de ellas son Pymes. Y lo comento porque muchas veces se pone a las pymes como ejemplo para no avanzar", expuso la autoridad.

Respecto al no cumplimiento de la normativa, explicó que "lo que la ley contempla es que a las micro y pequeñas empresas se entregarán una especie de parte de cortesía, donde uno va y le dice que tiene que ratificar la situación (...), pero no se le cursa multa en primera instancia".

"Principalmente, se hace porque dentro de todo el mundo de las empresas sin duda las más pequeñas son las que cuentan con menos asesoría y apoyo, por tanto, lo que se busca es brindarle un apoyo más que sancionarlas de buena a primera", señaló.

"Eso tiene unos primeros meses que se establece así. Con la Dirección del Trabajo estamos permanentemente monitoreando ese espacio porque, al contrario de lo que uno podría creer, las Pymes son las que más se han adaptado. Entonces, han sido las que han ido más rápido, justo al revés de lo que se podría pensar", agregó.

Polémica por el Decreto de la Dirección del Trabajo

Respecto al decreto que impidió que la reducción a 44 horas semanales de jornada laboral se realizara disminuyendo minutos diarios de trabajo durante el transcurso de la semana, la ministra afirmó que "la ley señala lo que nosotros acordamos, que es una reducción de la jornada laboral en horas, que con todo se nos solicitó que hubiese posibilidad de tner flexibilidad y para eso existen los acuerdos".

"Entonces, cuando hay acuerdos se pueden acordar distintas materias, sabiendo que la negociación entre un trabajador y un emperador es muy desigual. Pero cuando no hay un acuerdo aquí se tiene que rebajar una hora la jornada, que es lo que siempre se conversó. No me gusta atribuir intenciones, pero me imagino que hay personas que a lo mejor nunca les gustó que se rebajara la jornada laboral, y lo digo porque hubo mucha oposición a esto", aseveró.

Asimismo, recalcó que "la interpretación de la ley se hace de acuerdo a una facultad que le entrega la misma ley a la Dirección del Trabajo. Entonces, todos podemos opinar, pero aquí se interpreta esto por la Dirección del Trabajo".

Relaciones del Gobierno con los empresarios

Jara también fue consultada sobre las relaciones del Gobierno con los empresarios, en el marco de un cruce que tuvo con el expresidente de la Sofofa Bernardo Larraín, a raíz de una discusión por los sueldos que se pagan en el país.

"Nosotros tenemos una relación cordial y fluida con los empresarios, en particular con la CPC, con las Pymes, con además algunas ramas de la CPC (...), pero tenemos visiones distintas. Lo bueno de tener una relación fluida es que esas diferencias se pueden expresar sin que se quiebre el vaso", destacó.

"Dentro de la perspectiva de cómo se dan los debates en Chile, creo que es muy importante tener los pies puestos en la tierra. Entonces, desde la responsabilidad que ocupo, me parece muy difícil admitir opiniones que digan que los trabajadores eligen la informalidad porque se les da la gana o porque son libres, conociendo las condiciones materiales en las cuales viven", agregó.

"Es necesario que se pague mejor"

La secretaria de Estado planteó la importancia de que Chile los sueldos tengan "una distribución más equitativa, porque están todos muy pegados al salario mínimo y esa es una realidad, yo no lo puedo obviar. Aquí la labor es actuar sobre la evidencia, sobre los datos concretos, más que sobre los perjuicios. Y cuando se señala que un trabajador preferiría la informalidad (...) la verdad es que son las condiciones en las cuales se le ha ofrecido trabajo en el último tiempo que tiene mucho que ver, a mi entender".

"Creo que en nuestro país es necesario que se pague mejor, porque este es un país que crece, que ha crecido mucho, y que persiste en él una profunda desigualdad", sostuvo.

Respecto a las posiciones que señalan que no es un tema de voluntarismo, sino que requiere crecimiento, respondió: "Yo no niego nada de eso, el punto es que evidentemente requiere cierta convicción entender que las personas no pueden vivir con $350, no les alcanzaba, y hoy día con $500 mil también se hace difícil".

"Es un tema de ver la realidad y de asumir que esa realidad tiene que cambiar", aseguró.

