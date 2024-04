Crimen de carabineros: Ministra Tohá asegura que están "cada día más cerca" de detener a los culpables

30 abr. 2024 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, aseguró este martes que se está "cada día más cerca" de capturar a los responsables del triple crimen de carabineros. "Hay varias líneas investigativas, pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar, que es detener a los culpables", dijo.

Sus dichos fueron en el marco del velorio y funeral del suboficial mayor Carlos Cisterna, uno de los tres carabineros asesinados el pasado sábado en Cañete, en la región del Biobío.

Al momento del ataque, Cisterna era sargento 1°. Con 43 años, era el mayor de todos los mártires y quién llevaba más tiempo en la institución, en la que ya había cumplido 24 años. Era oriundo de Lebu, comuna donde fue sepultado este martes.

"Aclarar este crimen y dar con los culpables"

"Sabemos que es un momento muy triste y queremos estar cerca, pero no olvidarnos que lo que viene es lo más duro para la familia y la comunidad", sostuvo la titular de Interior, aseverando que "ninguno de ellos va a estar solo, la institución y el Gobierno los vamos a seguir apoyando".

En ese sentido, afirmó que "nos vamos a empeñar, como hemos estado en estas horas, por aclarar este crimen, dar con los culpables y desplegar en todo este sector un refuerzo a todo lo que se ha hecho en materia de seguridad".

Lo anterior, "para impedir que este ataque traiga de vuelta el enorme temor que ha acompañado la vida de toda esta parte de nuestro país durante tanto tiempo, y que en el último tiempo ya iba retrocediendo", sumó.

"Hay varias líneas investigativas, pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar"

La secretaria de Estado señaló que "se está trabajando muy arduamente, hay varias líneas investigativas, pero todavía no hemos dado el resultado que queremos dar, que es detener a los culpables".

En esa línea, reconoció que se está "cada día más cerca, porque se trabaja todos los días y se van descartando hipótesis, se van levantando antecedentes, pero no nos sirve decir que estamos más cerca hasta que no los tengamos, y todavía no los tenemos".

"Aquí se ha trabajado mano a mano y se han logrado muchos avances en esta zona. Ciertamente lo que pasó requiere un reforzamiento, va a requerir ajustar muchos protocolos. Ya se ha trabajado en eso en estos días porque no solo tenemos que darle seguridad a la comunidad, sino también a las fuerzas de orden que están a cargo de cuidar la vida", acotó la ministra.

