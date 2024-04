Crimen de tres carabineros en la región de Biobío: ¿Quiénes eran los nuevos mártires de la institución?

27 abr. 2024 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros entregó detalles sobre las identidades de los tres funcionarios asesinados en la madrugada de este sábado 27 de abril en la comuna de Cañete, región de Biobío.

Debido a su muerte, el Gobierno decretó tres días de duelo nacional y se canceló la celebración del aniversario de la institución. Es más, el general director, Ricardo Yáñez, calificó el hecho como "un cruel y vil asesinato".

¿Quiénes eran los nuevos mártires de la institución?

A través de su cuenta de “X” (antes llamada Twitter), Carabineros informó del fallecimiento de los uniformados y compartió sus identidades.

“Con dolor, lamentamos informar a la comunidad y nuestra familia sobre el horrible asesinato de tres de nuestros carabineros; el Sargento 1º Carlos Cisterna Navarro (QEPD), Cabo 1º Sergio Arévalo Lobos (QEPD) y el Cabo 1º Misael Vidal Cid (QEPD)”, comunicaron.

El sargento Cisterna tenía un hijo de seis años, el cabo Arévalo, una menor de 11 meses, y el cabo Vidal, un niño de tres años.

“Quienes realizaban patrullajes preventivos en la comuna de Cañete, cuando fueron cobardemente asesinados”, agregó la institución.

“A sus familias, a nuestra familia institucional, amigos y compañeros de trabajo, nuestras más sentidas condolencias. En esta fecha tan significativa, una vez más cargamos, con tristeza, el luto por quienes dan la vida por los demás; por el orden, la seguridad y la patria”, cerró la entidad.

La situación de la zona en la que fueron encontrados los carabineros fallecidos

El alcalde de Cañete, Jorge Radonich, explicó cómo era la situación en la zona, calificada como “roja” por el edil, donde fueron encontrados los cuerpos de los funcionarios policiales.

“Me avisaron tipo dos de la mañana y no podía entender, pensé incluso que no era realidad, pero luego nos confirmaron que sí. Esa zona roja estaba pasando, no habían habido atentados y estábamos muy tranquilos”, aseveró Radonich.

La autoridad comunal reiteró en que “pensábamos que esto estaba bajando y que iba a permitir vivir con tranquilidad y en paz, pero lo que ocurrió anoche revierte toda la situación y nos sitúa en un lugar muy, pero muy preocupante”.

“No habíamos tenido un atentado de esta magnitud y menos en las condiciones en que mueren. No habíamos tenido eso y por eso nos preocupa muchísimo”, indicó.

