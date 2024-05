"Con mis bebés": Gissella Gallardo actualiza su estado de salud tras acudir a clínica

21 may. 2024 - 20:26 hrs.

En los últimos días, Gissella Gallardo estuvo atravesando un complejo estado de salud, el cual exhibió en sus redes sociales.

De hecho, a través de su cuenta de Instagram publicó un video mientras se encontraba acostada en la camilla de una clínica, con un catéter en su antebrazo.

Pese a que no precisó la enfermedad que padece, la empresaria señaló que no es una bacteria, sino un virus. Presumiblemente, sería una infección respiratoria.

¿Qué le pasó Gissella Gallardo?

A través de una storie de Instagram, primero subió un video de ella sin mascarilla y con una especie de bufanda alrededor de su cuello, exhibiendo el catéter en su brazo.

En un segundo registro ya se le ve con un tapabocas y con un evidente desánimo.

"Ya me voy a mi casita, estoy esperando a que me vengan a sacar esto. Es virus, nada bacterial ni nada grave. Gracias a todos los que me han preguntado", dijo en un principio.

Agregó que "¡ay, mi cara! Llevo cuatro días así mal. Cuídense mucho, porque las clínicas están repletas", recomendó a sus más de 390 mil seguidores y seguidoras.

Gissella Gallardo actualiza su estado de salud

Pese a lo anterior, este martes 21 de mayo, Gissella mostró a través de sus historias de Instagram, no solo que ya se encuentre en su hogar de mucho mejor ánimo, sino que además aprovechó de exhibir cómo comparte con su familia.

De hecho, en una IG Stories se le puede observar acostada en su cama compartiendo con uno de sus hijos y con su mascota, acompañando la fotografía con el texto: "Regaloneo con mis bebés".

