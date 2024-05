"Llevo cuatro días así mal": Gissella Gallardo preocupa a sus seguidores tras acudir a clínica

20 may. 2024 - 17:44 hrs.

Gissella Gallardo está atravesando una compleja situación de salud. Así lo dejó ver en sus redes sociales, grabándose mientras está acostada en una camilla de una clínica y con un catéter en su antebrazo.

Pese a que no precisó la enfermedad que padece, la empresaria señaló que no es una bacteria, sino un virus. Presumiblemente, sería una infección respiratoria.

¿Qué dijo Gissella Gallardo?

A través de una storie de Instagram, primero subió un video de ella sin mascarilla y con una especie de bufanda alrededor de su cuello, exhibiendo el catéter en su brazo.

En un segundo registro ya se le ve con un tapabocas y con un evidente desánimo.

"Ya me voy a mi casita, estoy esperando a que me vengan a sacar esto. Es virus, nada bacterial ni nada grave. Gracias a todos los que me han preguntado", dijo en un principio.

Agregó que "¡ay, mi cara! Llevo cuatro días así mal. Cuídense mucho, porque las clínicas están repletas", recomendó a sus más de 390 mil seguidores y seguidoras.

¿Qué profesión tiene Gissella Gallardo?

Gissella nació el 17 de octubre de 1981, por lo que actualmente tiene 42 años, y en su juventud decidió estudiar la carrera de periodismo. En sus redes sociales, eso sí, podemos verla como toda una influencer.

La faceta emprendedora de la periodista no pasa desapercibida y en la actualidad existen varias publicaciones de ella mostrando, por ejemplo, atuendos que son del interés de sus seguidores.

La comunicadora tiene dos hijas y un hijo, todos frutos de su relación con Mauriucio Pinilla. Ellas son Agustina y Matilda; y él es Mauricio.

Tras su quiebre con el exfutbolista nacional, tuvo algunas apariciones en pantalla. Por ejemplo, fue panelista de un canal deportivo.