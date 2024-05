Abrió sus redes sociales en 2024: El presente de la actriz Antonia Santa María tras alejarse de las teleseries

20 may. 2024 - 17:10 hrs.

Hace casi más de dos décadas debutó en televisión la actriz Antonia Santa María. En ese entonces, fue parte del elenco de "Brujas", producción en la que encarnó a Sharon Jeannete, la histriónica hija de la familia "Sa-Sa".

Gracias a ese personaje, Antonia se ganó el cariño de la audiencia chilena. Posteriormente, siguió trabajando en la pantalla chica, convirtiéndose en uno de los rostros frecuentes de las teleseries nacionales.

En 2008 se sumó a "El señor de la Querencia", ficción dramática en la que dio vida a Violeta Moreno, una de las hijas de la inquilina del fundo donde se desarrolla la historia.

Años más tarde, Antonia se refirió a lo desafiante que fue su participación: "Uno terminaba más cansada, sobre todo de llorar. Una sensación que me cansaba mucho era el tema del llanto, porque la Violeta igual lloraba harto. Pero a mí me gustan las escenas exigentes y estar en teleseries donde me siento exigida, porque se hace más entretenido y desafiante".

Antonia también estuvo en "Conde Vrolok" (2009), "Dos por uno" (2013), "La chúcara" (2014) y "Dime quién fue" (2017), siendo esta la última teleserie en la que estuvo.

El presente de Antonia Santa María

Antonia Santa María Monckeberg nació el 22 de julio de 1982, por lo tanto, hoy tiene 41 años. Actualmente, está dedicada al mundo del teatro, tanto como gestora y actriz de diferentes obras.

En febrero pasado, la artista sorprendió al abrir por primera vez una cuenta de Instagram. En conversación con Página 7, Antonia confesó por qué no lo había hecho antes: "No quería porque me costaba darle el tiempo, me costaba entenderlo, no era mi primer interés, y en general las cosas tecnológicas no lo son".

Asimismo, señaló que finalmente optó por sumarse a la red social por motivos laborales. "Uno trabaja en algo expuesto y hoy las redes sociales son un espacio de difusión súper directo, más en una actriz que no está trabajando en televisión y lo empecé a sentir necesario para mi trabajo", sostuvo.

En su perfil, la productora teatral suma más de 16 mil seguidores. Por este medio ha promocionado su obra "Moscas sobre el mármol", en la que trabaja junto a su esposo, el actor y director artístico Álvaro Viguera.

