María Luisa Godoy apunta a planificación del robo en su hogar: "Mi casa estaba sin luz"

20 may. 2024 - 11:04 hrs.

Un lamentable hecho delictual tuvo como víctima a la presentadora de televisión y otrora animadora del Festival de Viña del Mar, María Luisa Godoy.

Fue durante la noche de este domingo que se supo que antisociales entraron a la casa de Godoy, ubicada en la comuna de Vitacura.

Todo sobre Famosos chilenos

En los momentos en que se concretó el atraco ni Godoy ni su familia se encontraban en su residencia, pues habían estado en la playa.

Pero al llegar a su casa, se dio cuenta de lo que había pasado, generándole gran sorpresa. De acuerdo a lo que señaló en primera instancia la comunicadora, lamentando principalmente el robo de dinero.

“Yo creo que entraron anoche (sábado). Menos mal que no había nadie en mi casa, porque nos habíamos ido a la playa”, indicó.

Luego, reveló que “yo tenía una plata, porque tenía que pagar unas cosas, y la tenía relativamente escondida. Se llevaron eso y otras cosas más, que me di cuenta”.

Robo habría sido planificado

Por otro lado, según detallo el comisario de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) suroriente de la Policía de Investigaciones (PDI), Luis Urzúa "los antisociales se llevaron más de cinco mil dólares (poco menos de 4,5 millones de pesos) en distintos objetos y dinero en efectivo.

El funcionario policial destacó "obviamente existía una planificación anterior al robo, porque se realizó un corte de luz para poder cortar el cierre perimetral, el cual es de alambre eléctrico".

Godoy, a la hora de entregar más antecedentes, apuntó a que "me di cuenta hoy día cuando volví, porque tengo que trabajar mañana en el matinal. Mi casa estaba sin luz. Justo llegó hoy día la persona que trabaja en mi casa, me llama por teléfono y me dice que estaba todo revuelto”.