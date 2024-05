Acaba de lanzar su primer disco: Así luce hoy María José Weigel, la protagonista de "Hijos del Desierto"

20 may. 2024 - 08:00 hrs.

El año 2022, una actriz que debutó en las teleseries de Mega fue María José Weigel, quien interpretó a Eloísa en "Hijos del Desierto".

La intérprete de actuales 32 años tiene una interesante historia de vida. De madre chilena y padre francés, tanto ella como su hermano nacieron en Alemania y debido a los orígenes de sus padres creció entre dos idiomas: el español y el francés.

Luego de pasar su infancia en Chile, a los 12 años se fue a vivir a Francia con su papá, donde pasó toda adolescencia.

"Fue difícil el cambio porque me considero una persona sensible y la gente es más fría. Aquí (en Chile) somos más de piel y espontáneos. Allá son más diplomáticos y formales. Además, a esa edad aún era muy tímida y me costó integrarme. A pesar de que sabía francés, igual llegué con acento", confesó a LUN en 2022.

Cuando salió del colegio y por una especie de "obligación familiar" estudio Derecho Hispano Francés en las universidades Complutense de Madrid y La Sorbona.

Tras cumplir con tener una carrera tradicional, decidió venirse a vivir a Chile, donde siguió sus deseos por "hacer algo artístico" y se matriculó en la Escuela de Teatro de Fernando González.

"No quería llegar a los 40 o 50 años y preguntarme, ¿qué hice de mi vida? Es importante darse la oportunidad de cambiar", confesó.

Lanzó su primer disco

La faceta artística de María José Weigel no solo está en la actuación y es que la joven también es cantante y el 17 de mayo de 2024 lanzó su primer disco, el que tiene canciones tanto en español como en francés.

Bajo el nombre de Marijo Weigel, la actriz debutó como cantautora con la publicación de su EP "Primeriza", el que cuenta con tres temas en español, como su nuevo single "Liviano", y tres en francés, como "Insomnie".

"Simplemente así me nació. No hay una estrategia detrás. De hecho, si así lo fuera, no sería buena para empezar. Desde que tengo 12 años y me fui a vivir a Francia con mi familia, he estado dividida entre los dos idiomas", explicó la artista.

"Toda la concepción de este EP nace desde un lugar genuino, desde el tanteo también, sin pretender algo que no soy. Sin mucho maquillaje, es un poco lanzarse al agua sin pensarlo tanto. Nace desde una voluntad y una necesidad", comentó sobre el disco que se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

