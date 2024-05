"No fue tan importante": Gala Caldirola recordó su romance con Mauricio Pinilla y le envió mensaje a Gissella Gallardo

15 may. 2024 - 17:03 hrs.

Cuando Gala Caldirola y Mauricio Pinilla anunciaron su romance, lo hicieron después de casi un año de intensos coqueteos a través de redes sociales.

La relación oficial se prolongó durante poco más de un mes y medio, lo suficiente como para que no fuera tan importante para la española, como lo aseguró durante su participación en un reality.

Por cierto, el otrora delantero de la Selección Chilena hizo lo propio a principios de mayo, cuando reveló el motivo del término de la relación con la europea, al poco tiempo después de separarse de Gissella Gallardo.

"No fue tan importante"

En una conversación con sus compañeras en el programa de Canal 13, Gala comenzó señalando que "después de tres años soltera, es obvio que yo intenté rehacer mi vida". Los dichos hacen recordar su fallido matrimonio con Mauricio Isla, con quien tiene una hija en común.

Acerca del romance con el exdelantero de la Universidad de Chile, declaró que "fue una relación de verdad", pero precisó que "no fue tan importante, quizás, emocionalmente. (Pinilla) fue un partner, un compañero sobre todo".

En relación a cómo fue ese mes y medio que duraron como novios, comentó que "las relaciones no fluyen igual cuando hay críticas. A veces, es mejor soltar por estabilidad emocional".

Si bien no lo mencionó, Caldirola se habría referido a los comentarios que su relación recibió en contra por el hecho de que Pinilla era compañero de Isla en el camarín de "La Roja", lo que pudo generar un distanciamiento entre ambos deportistas.

El mensaje de Gala a Gissella Gallardo

Había transcurrido poco tiempo de la separación con Gissella cuando Mauricio anunció su amorío con Gala. Al respecto, la exchica reality de Mega aseguró que "todos saben que yo no tuve que ver. Además, (con Pinilla) nunca tuvimos una relación tan comprometida. No sabía cuánto llevaban separados".

Cuando su compañera de reality, Daniela Collet (exesposa de Eduardo Vargas), le respondió que tenían "dos meses o dos semanas separados", la europea le envió un mensaje a Gallardo.

"Es respetable si ella en algún momento se sintió mal. Yo no la conozco, pero la respeto como mujer. Tampoco me puedo hacer cargo del sufrimiento de una persona que no conozco", declaró.