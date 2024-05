Está radicada en Australia: Conoce qué fue de la exchica "Mekano" Ximena Abarca

15 may. 2024 - 13:10 hrs.

Hace más de dos décadas Ximena Abarca saltó a la fama tras ingresar al reality, "Protagonistas de la Música". Pese a que protagonizó varios conflictos con sus compañeros, se ganó el cariño de la audiencia.

Ximena fue una de las primeras eliminadas de la competencia de talentos. Sin embargo, sus cualidades artísticas hicieron que regresara y que se transformara en la ganadora del espacio en una reñida final contra Sebastián Longhi.

Ximena Abarca en "Protagonistas de la Música"

Tras su triunfo, firmó un contrato como con Warner Music, grabó su primer disco y se presentó en el Festival de Viña del Mar de 2004, donde fue aplaudida por el público de la Quinta Vergara.

Su paso por "Mekano"

Posteriormente, se incorporó al programa juvenil de Mega, "Mekano", en donde protagonizó series como "EsCool", "MiTú" y "Porky te amo". En 2008, además, formó parte de la banda "Ruch".

Es casi imposible olvidar una de las canciones más icónicas que interpretó en pantalla. Se trata de "No por él", que entonó a dúo con Karen "Paola" Bejarano. Si bien muchos pensaban que eran grandes amigas, hace unos años reveló que solo eran cercanas.

El presente de Ximena Abarca

María Ximena Abarca Tapia nació el 24 de septiembre de 1981, por lo que hoy tiene 42 años. Actualmente, se encuentra radicada en Melbourne, Australia, donde se casó y tuvo una hija que pronto cumplirá 3 años.

En el país oceánico, la chilena continuó con su carrera musical, alejándose eso sí del pop y desarrollando una faceta de cantautora. También formó una banda llamada Huanchaco, con la cual se ha presentado en diversos festivales.

En conversación con LUN hace unos años contó sobre sus razones para dejar el país: "Me fui de Chile porque quería hacer algo distinto, me sentía un poco estancada. Llevaba tres años en la banda Rush, pero me vino un ahogo. A Cristián (Traub), mi pareja, le dio lo mismo, y tomamos la decisión de irnos".

De momento no tiene planes de retornar al territorio nacional, aunque visita de forma regular el país para realizar conciertos en bares y también, visitar a su familia.

