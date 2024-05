Antonella Ríos se someterá a importante operación estética: "Tiene que ver con la autoestima"

15 may. 2024 - 09:03 hrs.

Este miércoles no es cualquier día para Antonella Ríos. En julio estará de cumpleaños y la actriz nacional quiere llegar a las cinco décadas con un importante retoque estético que se realizará este 15 de mayo.

"Estoy en un proyecto personal de cambio corporal no solo estético, sino que también por salud, porque a fines de julio cumplo 50 años, y para mí ha sido toda una revelación esto de cambiar de folio", comentó la artista para explicar su ingreso a pabellón.

Todo sobre Famosos chilenos

¿A qué operación se someterá Antonella Ríos?

La también creadora de contenido adelantó que la operación de este miércoles consiste en una mastopexia, lo que en otras palabras significa un levantamiento de mamas.

La caída del busto "siempre pasa después del embarazo, pero en mi caso fue por un tema de subida y bajada de peso. Nunca me ha importado mucho la opinión del resto sobre cosas que me haya hecho estéticamente, pero ahora lo veo como un proyecto personal para sentirme cómoda conmigo y disfrutar mi juventud todavía", expresó.

En entrevista con Página 7, Antonella manifestó que "esto me tiene entusiasmada, porque mis pechugas se pusieron más tristes cuando bajé de peso, así que estoy con las ganas de hacer este 'refresh', que también tiene que ver con la autoestima".

Junto con admitir que los comentarios negativos que recibe no influyen en su vida cotidiana, sostuvo que la operación "no solo es estética, tiene que ver con una cosa interna, una maduración profunda y ser coherente al no tener miedo al qué dirán".

Antonella Rios (Instagram)

¿En qué consiste la mastopexia?

Según comentó Ríos, el procedimiento es un recambio de prótesis: "Dura aproximadamente tres horas y luego la recuperación es cercana a un mes, periodo en el que tengo que estar inactiva con mis brazos".

Por su parte, el doctor Daniel Jacubosky, cirujano estético de la Clínica Las Condes, explicó que la mastopexia consiste en "remover el exceso de piel para reducir la relación entre el envoltorio cutáneo y el contenido glandular. Como consecuencia de la intervención, el pezón asciende y la aureola recupera su tamaño original".

Dependiendo de la cantidad de tejido cutáneo que sea necesario quitar, se emplean distintas técnicas: "Solo en los casos en que la glándula mamaria ha disminuido mucho su volumen, se insertan implantes de silicona para que el busto recupere su tamaño inicial", agregó.