Nicole Moreno sufrió lesión cervical tras ser colisionada por médico en Vitacura: No podrá entrenar por un tiempo

14 may. 2024 - 22:55 hrs.

¿Qué pasó?

La noche del pasado lunes, varios seguidores de la empresaria inmobiliaria e influencer, Nicole Moreno, se preocuparon al mirar sus redes sociales que sufrió un accidente de tránsito en la comuna de Vitacura.

Según el relato de Luli, fue colisionada en la parte posterior de su vehículo por un médico, quien no le prestó auxilio tras el incidente. En las últimas horas, reveló su estado de salud.

Todo sobre Famosos chilenos

¿Qué dijo Nicole?

“De regreso a mi domicilio, fui víctima de un choque con luz roja, en la parte posterior de mi vehículo, ante la irresponsabilidad e inconsciencia de un conductor (...) Médico Cirujano; quien siquiera me brindó apoyo ante brutal impacto”, indicó.

Añadió que “además del impacto al accidente, sufrí lesiones con fuertes dolores en la zona cervical; tuve que ser trasladada, por parte de equipos de emergencia, hasta un centro asistencial”.

El conductor responsable

Asimismo, la modelo fitness aseguró que, luego de los procedimientos de rigor, el otro conductor presentó alcohol en la sangre.

“El procedimiento demoró cinco horas. A él le arrojó que tenía alcohol en la sangre, justificándose con que utiliza enjuague bucal, cinco veces al día. Agradezco a todos quienes me brindaron apoyo y/o preocupación en pleno acontecimiento, sobre todo a mi equipo deportivo por llegar a pocos minutos donde me encontraba”, comentó Luli.

“Me aqueja no poder entrenar por un tiempo, dependiendo de mi recuperación, debido a que yo me dedico a esto y soy una deportista muy comprometida en ello”, concluyó.