Branko Bacovich: Este es el presente del joven modelo tras el quiebre con Belén Soto

14 may. 2024 - 20:10 hrs.

Han pasado varios meses desde que la actriz y escritora Belén Soto confirmó el fin de su matrimonio con Branko Bacovich, con quien estuvo en una relación por siete años, uno de ellos estando casados.

Ahora, la influencer volvió a referirse a su quiebre matrimonial en una entrevista con Agricultura TV, en el que reveló las razones de la separación. "Influyó más en el lado de, por ejemplo, que Branko no quería tanto el tema de irse fuera del país y (eso) era lo que más me motivaba en la vida".

Todo sobre Belén Soto

"A mí no me gusta la zona de confort, él me conoció así. A él le gusta su zona de confort y yo soy muy contraria a eso. Me gusta la vida nómade, siempre estar desafiándome", agregó la protagonista de ‘Papi Ricky’.

Branko Bacovich y Belén Soto (Instagram)

Pese a ello, comentó que mantiene una muy buena relación con su exmarido e incluso "hablamos todos los días", aseguró. Belén fue más allá y mencionó que "el día de mañana, quizás volvemos, seguimos juntos en cinco, diez años más, uno nunca sabe".

¿Quién es Branko Bacovich? Edad y a qué se dedica tras la separación

Branko Bacovich Gajardo nació el 3 de agosto de 1993, por lo tanto, actualmente tiene 30 años, siete de ellos los pasó junto a Belén Soto.

Este joven es chileno, ha trabajado como modelo para diferentes marcas nacionales e internacionales, profesión que mantiene en la actualidad, principalmente en redes sociales, en donde colabora como influencer en campañas con marcas como Starbucks y Tequila Don Julio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Branko Bacovich (@brankobacovich)

Paralelo a ello, en 2013 ingresó a la Universidad Tecnológica de Chile Inacap para estudiar Ingeniería en Administración de Empresas con Mención en Marketing y logró titularse en 2018.

En ese rubro, trabaja desde 2020 como gerente de abastecimiento en T-Metal SpA, una empresa de la que es cofundador y que se encarga de prestar servicios en el rubro de la minería, puertos e industrial de la zona norte del país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Branko Bacovich (@brankobacovich)

Según su Linkedin, es "experto en Social Media, Posicionamiento Seo-Sem, Campañas Digitales (Google Ads, Instagram Business, Facebook Ads, E-Commerce, Market Place), Estrategias de publicidad y comercialización a través de los medios digitales, Creación de contenido, Email Marketing, Análisis y reportes".

Un amante de los autos en la Fórmula 1: Branko Bacovich y su vida tras la separación

Una de las grandes pasiones de Branko Bacovich son los autos y así lo hace saber en su Instagram, en donde la mayoría de sus publicaciones tienen relación con las carreras y los autos de lujo.

Tras su separación, Bacovich decidió viajar a Miami para disfrutar de la Fórmula 1 en una espectacular carrera que terminó ganando el británico Lando Norris el pasado 5 de mayo.

"Cumpliendo otro sueño!!! Mi 2da vez en la F1, ahora tocó Miami tremenda carrera... es increíble el ambiente y sonido que se vivió adentro del Hard Rock Stadium, suban el volumen para ver los videos", escribió en su Instagram.