Belén Soto detalló las razones del fin de su matrimonio con Branko Bacovich y no descartó eventual reconciliación

14 may. 2024 - 13:04 hrs.

Después de varios e intensos rumores, Belén Soto confirmó el término de su matrimonio con Branko Bacovich, con quien mantuvo una relación de siete años, uno de ellos estando casados.

En ese entonces, la actriz y escritora comentó que el quiebre fue por "temas personales" y que "no hay terceras personas involucradas", descartando eventuales infidelidades.

Recientemente, la influencer volvió a referirse a los motivos del fin de sus nupcias, entregando detalles que hasta ahora eran desconocidos.

Las razones del término de su matrimonio

En una entrevista con Agricultura TV, cuando ella se refería a cumplir sus sueños y proyecciones, la conductora Carolina Honorato le preguntó sobre los costos que ello implica.

Después de una risa cómplice de Belén, fue consultada si su proyecto de vida fue determinante en el fin de su matrimonio con Bacovich: "Influyó más en el lado de, por ejemplo, que Branko no quería tanto el tema de irse fuera del país y (eso) era lo que más me motivaba en la vida".

Branko Bacovich y Belén Soto mientras mantenían una relación amorosa (Instagram)

"A mí no me gusta la zona de confort, él me conoció así. A él le gusta su zona de confort y yo soy muy contraria a eso. Me gusta la vida nómade, siempre estar desafiándome y buscando la incomodidad desde ese lado", agregó.

Estas diferencias las fueron descubriendo con el tiempo, a medida que transcurrían los días como casados. Hoy, pese a que no están juntos, Soto declaró que a su exmarido "lo quiero tal como es (...) estamos bacán, tenemos una relación súper linda, hablamos todos los días".

Recuerda su matrimonio con cariño

En línea con lo anterior, al ser consultada por qué se siente estar divorciada a los 27 años, respondió con humor y risas que "me queda toda la vida".

A ello agregó que "para mí, mi matrimonio fue el momento más lindo y el día más bacán de mi vida. Las fotos las veo siempre, las tengo ahí con Branko, nos las mandamos, recordamos los momentos".

Belén y Branko en el día de su matrimonio (Instagram)

"Creo que ese es un gran error que cometemos como sociedad, de creer que las cosas fallaron o fracasaron. Para nada, cuando algo no resulta es para crecer, tenerlo como experiencia y seguir desarrollándose", expresó.

"Uno nunca sabe si el día de mañana... Branko es una persona que quiero tanto, que admiro y es mi compañero", señaló Belén, deslizando implícitamente una eventual reconciliación amorosa en el futuro.

Por último, manifestó: "Las relaciones no se terminan porque uno de los dos fue infiel. Muchas veces hay también un grado de madurez para darse cuenta de que uno no quiere lo mismo que el otro... El día de mañana, quizás volvemos, seguimos juntos en cinco, diez años más, uno nunca sabe".

