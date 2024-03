"Lo que la gente hizo fue humillarme": Belén Soto sobre ciberbullying que recibió por su acento mexicano

27 mar. 2024 - 18:10 hrs.

En septiembre de 2023, la actriz nacional Belén Soto fue duramente criticada en redes sociales tras hablar con acento mexicano durante una entrevista alusiva al lanzamiento internacional de su libro "Mujer Power".

En esa oportunidad explicó que su acento se debía a las exigencias propias de su trabajo en México.

"Mi acento neutro lo llevo trabajando y estudiando por más de un año con un gran profesor de acá, ya que es una exigencia profesional para quien venga desde cualquier otro país del mundo, sobre todo para el actor", reconoció en ese entonces.

"Lo que la gente hizo fue humillarme"

Durante el pódcast "Más Que Titulares", la influencer se refirió al ciberbullying del que fue víctima en esa oportunidad debido a su acento.

"Nunca voy a normalizar que se humille, que nos riamos y que avergoncemos a alguien porque no te parece lo que otra persona está haciendo. Y lo que la gente hizo fue humillarme y reírse por algo que ellos no sabían, no tenían idea", comenzó diciendo.

Decían "'a la Belén se le pegó el acento mexicano’'. Eso fue lo que yo creo que más me dolió. En vez de querer tirar para arriba a nuestros artistas chilenos, de querer apoyarlos, de querer que también les vaya bien afuera. Es cómo nos podemos reír de esta persona", añadió.

La escritora también reveló que una de las cosas que más la hirió de esa situación fue que gran parte de las críticas eran realizadas por mujeres.

"Lo que más me sorprendió de todo es que, uno, la mayor cantidad de comentarios riéndose y humillándome era de mujeres. Y dos, de madres", acotó.

Luego reflexionó que "si tú como mamá le estás enseñando a tu hijo que el bullying o ciberbullying es correcto de cuando algo a ti no te parece, es correcto reírse, humillar y avergonzar a la otra persona, ahí estamos muy mal".

Finalmente, puntualizó que "de verdad el ciberbullying es algo que existe, no hay ningún tipo de conciencia ni responsabilidad, y por eso yo siempre digo, yo no voy a normalizar que si ustedes se quieren reír de mí, ríete de mí, porque a mí no me va a afectar. Pero, al niño, que se rían de él, o a la niña, que se rían de ella, no es la misma historia".

