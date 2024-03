"En gustos no hay nada escrito": Raquel Argandoña responde a usuaria que la criticó por su forma de vestir

27 mar. 2024 - 13:02 hrs.

La animadora de televisión Raquel Argandoña suele utilizar su cuenta de Instagram para compartir fotografías de su cotidianeidad.

El pasado domingo, la mujer de 66 años, que se define como "amante de la moda y de vivir la vida sin miedo del qué dirán", recibió un ácido comentario de parte de una seguidora, quien la criticó por su forma de vestir en una oportunidad.

La madre de Kel y Nano Calderón no dudó en responderle a la usuaria que la cuestionó por una particular prenda que utilizó.

"En gustos no hay nada escrito"

La seguidora de Argandoña destacó el "buen gusto" de la animadora, sin embargo, la criticó por utilizar jeans rasgados, es decir, pantalones rotos.

"Ella tiene muy buen gusto para vestir, lo único que no me gustó, una vez que viniste a Santa Cruz, te fui a ver, y saliste con estos jean que usan ahora, rotos, no me gustó… Y me extrañó que los usara", indicó.

Ante eso, Raquel Argandoña le contestó diciendo "bueno, dicen que en gusto no hay nada escrito", para luego añadir un corazón.

La usuaria le volvió a responder a Raquel y aclaró que su comentario no fue a modo de crítica y solo tenía relación con una opinión personal.

"No lo dije como crítica, solo que no me gusta esa moda... Eso sí, aunque Raquel se ponga un saco de papas, igual se vería regia, xq la clase no se hace... Se nace..", dijo.

Los seguidores de la expresentadora de noticias no quedaron ajenos al comentario y aplaudieron a Raquel por su respuesta e incluso hubo quienes la defendieron.

